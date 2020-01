Verbraucher Trinkwasserpreise in Berlin sollen bis 2023 konstant bleiben

Berlin. Die Preise für Trinkwasser in Berlin sollen auch in den kommenden Jahren nicht steigen. Mit einem speziellen Vertrag haben sich die Berliner Wasserbetriebe und der Senat bereits Ende Dezember auf den Fortbestand der aktuellen Tarife bis einschließlich 2023 geeinigt, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und der Chef der Wasserwerke, Jörg Simon, am Donnerstag mitteilten. Demnach beträgt der Mengenpreis pro Kubikmeter Trinkwasser rund 1,81 Euro.

Laut Vertrag beabsichtigen die Wasserwerke, bis Ende 2030 knapp sechs Milliarden Euro in die Ver- und Entsorgung von Trink- und Abwasser zu investieren. Dazu gehören auch klimaschonende Maßnahmen wie die Bereitstellung von Wärme aus Abwasser oder der verstärkte Einsatz klimafreundlicher Fahrzeuge.

Die Aufgaben der Berliner Wasserbetriebe regelt eigentlich das Berliner Betriebe-Gesetz. Ein eigener Vertrag ist dafür nicht notwendig. Der Vertrag soll einer Sprecherin zufolge die gegenseitigen Verpflichtungen stärken und bekräftigen. Zudem werden darin weitere Aufgaben festgelegt wie etwa Bau und Betrieb von Trink- und Zierbrunnen.