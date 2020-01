Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen.

Unfälle Drei Verletzte nach Unfall an Autobahnanschlussstelle Lanke

Lanke. Beim Zusammenstoß zweier Autos kurz vor der Autobahnanschlussstelle Lanke (Barnim) sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkennntnissen hatte ein 61-jähriger Autofahrer am Mittwoch beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen und prallte mit ihm zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Kollision kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 31 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos und dessen 72-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten am Unfallort musste die Landesstraße 31 zeitweise gesperrt werden.