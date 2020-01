Wegen Mietendeckel - Weniger Wachstum in Berlin erwartet

Berlin. Nach der Entscheidung für den Mietendeckel und das neue Vergabegesetz fürchten viele Unternehmen in Berlin negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung.

Seit 2009 habe es einen beeindruckenden Anstieg der Beschäftigung gegeben, sagte Christian Amsinck, der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Donnerstag. „Unsere Sorge ist, dass diese jahrelange Sonderkonjunktur auf eine harte Belastungsprobe gestellt werden könnte.“ Die wirtschaftliche Lage sei bundesweit nicht gerade rosig. „Auch Berlin und Brandenburg sind dadurch betroffen.“

Unternehmensverbände rufen Senat zum Kurswechsel auf

Die Unternehmensverbände rufen den Senat zu einem wirtschaftspolitischem Kurswechsel auf. „Entscheidungen wie der Mietendeckel oder die Reform des Vergabegesetzes verunsichern die Wirtschaft enorm, ebenso die Pläne in der Verkehrspolitik“, sagte Amsinck. Der Wachstumsvorsprung Berlins gerate in Gefahr, wenn es nicht rasch ein entschiedenes Umdenken gebe.

Amsinck geht für 2020 nur noch von 1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Berlin und von 0,9 in Brandenburg aus. Brandenburg würde damit zulegen, für 2019 wird mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. In Berlin gäbe es einen weiteren leichten Rückgang nach voraussichtlich rund 1,7 Prozent in 2019.

„Erst durch den Aufschwung der vergangenen Jahre und die zusätzlichen Steuereinnahmen konnte der Senat damit beginnen, den Sanierungsstau abzubauen“, sagte Amsinck. Das setze der Senat nun aus Spiel.

Verband befürchtet Einbußen für die Bau- und Wohnungswirtschaft

Amsinck macht dafür unter anderem das neue vom Senat bereits beschlossene Mietendeckel-Gesetz mitverantwortlich, mit dem die Mieten fünf Jahre eingefroren werden sollen. „Wir erwarten deutliche Einbußen für die Bau- und Wohnungswirtschaft“, sagte er. Auch das neue Vergabegesetz, nach dem in Berlin für öffentliche Aufträge künftig ein Mindestlohn von 12,50 Euro brutto pro Stunde gelten soll, sehen die Unternehmensverbände „sehr, sehr kritisch“.

Einen positiven Effekt für die Wirtschaft in der Region erwartet der UVB durch die geplante Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020. „Das wird einen neuen Schub bringen“, sagte Amsinck. Wichtig sei dabei. Die Zahl der direkten Langstreckenflüge deutlich zu erhöhen. (mit dpa)