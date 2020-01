Sportwagen fährt in Bushaltestelle: Fahrer wiederbelebt

Berlin. Ein Sportwagen ist in Berlin-Grunewald von der Straße abgekommen und in eine leere Bushaltestelle gefahren. Der 73 Jahre alte Fahrer musste nach dem Unfall am Mittwochvormittag in der Halenseestraße wiederbelebt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach konnte der Mann durch die Rettungskräfte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Unklar blieb laut Polizei zunächst, warum der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei Lichtmasten und die Haltestelle krachte.

