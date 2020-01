Brände Haus in Berlin-Buch in Flammen: Dachstuhl eingestürzt

Berlin. Ein leerstehendes Haus hat in Berlin-Buch gebrannt, dabei ist der Dachstuhl eingestürzt. "Die Löscharbeiten waren schwierig, weil wir das Haus wegen des Einsturzes nicht betreten konnten", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Rund 100 Quadratmeter standen demnach in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand. Rund 40 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.