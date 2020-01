Im Berliner Abgeordnetenhaus kann man noch mit D-Mark zahlen

Das Abgeordnetenhaus an der Niederkirchnerstraße in Mitte.

Auf ein wunderliches Relikt aus deutscher Vergangenheit können an Plenartagen Besucher des Berliner Abgeordnetenhauses stoßen. Alle 14 Tage, wenn die Abgeordneten zur ordentlichen Sitzung zusammenkommen, stehen Gästen Schließfächer im Foyer zur Verfügung. Wer genau hinschaut stellt fest, dass am Münzeinwurf „2 DM“ steht - genau wie vor Einführung des Euro. Zuerst hatte die „BZ“ berichtet.

Gruppen, die ins Abgeordnetenhaus an der Niederkirchnerstraße in Mitte kommen, können Kleidung und Taschen in separaten Räumen deponieren. Mit in den Plenarsaal dürfen Jacken und Taschen nicht genommen werden. Die Schließfächer im Eingangsbereich stehen einzelnen Besuchern zur Verfügung.

Gefragt, warum man dort mit D-Mark zahlen kann, sagt Ansgar Hinz, der Sprecher des Präsidenten, die Kästen stammten aus der Zeit vor Einführung des Euro und seien weiterhin benutzt worden, weil sie einwandfrei funktionieren. „Die Schließfächer sind nur an Plenartagen offen und dann mit Schlüsseln versehen“, sagte Hinz.

Besuchern werde keinesfalls abverlangt, ein bisschen Währung aus vergangener Zeit in der Tasche zu haben. „An diesen Tagen liegen Plastikchips in den Türen der Schließfächer, die man zur Nutzung einwerfen kann“, sagt Hinz. Berichte, dass die Schließfächer außerhalb des Sitzungstag von Menschen genutzt werden, die im Haus tätig sind, wies er zurück. Er gehe davon aus, dass diese im Abgeordnetenhaus nicht derartige Platzprobleme haben, dass sie Schließfächer nutzen müssten.