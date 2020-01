Rathenow. Eine 41-Jährige ist in Rathenow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstagabend an einer Fußgängerampel die Straße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte. Der 54-jährige Autofahrer habe die Frau beim Linksabbiegen zu spät bemerkt. Trotz sofortigen Bremsens konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

( dpa )