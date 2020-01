Unfälle Radfahrer in Kreuzberg von Lastwagen erfasst und gestorben

Berlin. Ein Radfahrer ist in Kreuzberg von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am Kottbusser Tor, wie die Berliner Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Mehrere Passanten wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort.