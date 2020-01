Kreuzberg: Radfahrerin von Lkw erfasst und gestorben - Kreuzung gesperrt

In Kreuzberg erfasste ein Lkw-Fahrer einen Radfahrer.

An der Reichenberger Straße Ecke Kottbusser Tor hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Radfahrerin wurde von einem Lkw erfasst.

In Kreuzberg hat sich Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. An der Reichenberger Straße Ecke Kottbusser Tor ist eine Radfahrerin unter einen Lkw geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, verstarb die Radfahrerin an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Einsatzkräfte waren gerade auf dem Weg zu einem Brand an der Reichenberger Straße. An der Kreuzung angekommen, wunderte sich ein Feuerwehrmann, warum der Lastwagen auf der Straße stand. Als er ausstieg, sah er die Person unter dem Lkw.

Schwerer #Verkehrsunfall am #Kottbusser_Tor in #Kreuzberg.

Ein Radfahrer wurde hier von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Mehrere Passanten werden aktuell vom #Rettungsdienst betreut.

Im Einsatz: 40 Kräfte mit 10 Fahrzeugen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 8, 2020

Unfall in Kreuzberg: Kreuzung noch für mehrere Stunden gesperrt

Die Hintergründe zum Unfallhergang sind noch unklar. Die Feuerwehr ist aktuell mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiter des Rettungsdienstes betreuen mehrere Personen an der Unfallstelle.

Die Kreuzung wird noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Polizei ist dabei die Spuren zu sichern. Wenn das abgeschlossen ist, wird der Lkw mit einem Kran angehoben, um die Leiche zu bergen.