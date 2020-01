Berliner AfD will an Parteitag Ende Januar festhalten

Berlin. Die Berliner AfD will an ihrem Termin für den Landesparteitag Ende Januar festhalten. Er war bereits zweimal verschoben worden, nachdem der Landesverband keine Räumlichkeiten für die Veranstaltung gefunden hatte. Der Betreiber des Saals in Pankow, wo der Parteitag am 25./26. Januar geplant ist, habe seine Zusage allerdings zurückgezogen, berichteten die Berliner Zeitungen "Tagesspiegel" und "taz" (Dienstag). "Wir gehen davon aus, dass der Parteitag stattfindet", sagte Parteisprecher Ronald Gläser am Dienstag. "Falls nicht in Pankow, dann an anderer Stelle." Notfalls werde die Partei den Radius der Suche erweitern, auch über die Stadtgrenzen von Berlin hinaus.

Zuletzt hatte die AfD für den 9. und 10. November Räume für den Landesparteitag gesucht. Damals hatte sie nach eigenen Angaben rund 100 Anfragen gestellt, unter anderem auch in Brandenburg, aber keine Zusage bekommen. Davor hatte der Parteitag bereits im September verschoben werden müssen. Laut Satzung hätte die AfD inzwischen einen neuen Vorstand wählen müssen. Das ist Gläser zufolge nach wie vor für Ende Januar geplant. Parteichef Georg Pazderski stellt sich zur Wiederwahl. Außerdem stehen Wahlen zum Schiedsgericht der Partei an.