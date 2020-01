Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Kriminalität Paketdiebe in Reinickendorf festgenommen

Berlin. Zwei Männer sind auf frischer Tat beim Paketdiebstahl in Reinickendorf ertappt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachteten Zivilbeamte am Dienstagnachmittag den 26-jährigen Tatverdächtigen, wie er aus einem unverschlossenen Lieferwagen vier Pakete nahm und zu einem Auto brachte.

Der junge Mann und sein mutmaßlicher Komplize (36) wurden kurze Zeit später festgenommen. In ihrem Auto befanden sich laut Polizei weitere Pakete. Die Wohnungen der Tatverdächtigen wurden ebenfalls durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Während der ältere Mann inzwischen wieder auf freien Fuß kam, wurde der Jüngere zur Vernehmung ins zuständige Fachkommissariat gebracht.