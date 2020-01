Volleyball Volleyballer dürfen in Olympia-Qualifikation durchschnaufen

Berlin. Die deutschen Volleyballer haben in der Olympia-Qualifikation einen Ruhetag. Nach drei Spielen in drei Tagen und dem Einzug ins Halbfinale darf die Mannschaft des italienischen Bundestrainers Andrea Giani heute durchschnaufen. Vor dem Halbfinale am Donnerstag kann der EM-Zweite von 2017 noch mal Kräfte sammeln. Das ist vor allem wichtig für Star-Angreifer Georg Grozer, der Probleme mit der rechten Wade hatte und schon im letzten Vorrundenspiel gegen Slowenien nicht zum Einsatz kam. Die Deutschen schlossen ihre Gruppe A mit zwei Siegen bei einer Niederlage ab. Im Halbfinale treffen sie auf Frankreich, Serbien oder Bulgarien.