Landtagsabgeordnete informieren sich über Schweinepest

Potsdam. Mit der aktuellen Situation bei der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) durch infizierte Wildschweine beschäftigen sich am Mittwoch (10 Uhr) Brandenburger Landtagsabgeordnete. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher und Agrarminister Axel Vogel (beide Bündnis 90/Grüne) werden die Parlamentarier im Gesundheits- und im Agrarausschuss informieren. So ist der 120 Kilometer lange Zaun in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree und in der Stadt Frankfurt (Oder) fertig. Das Land bereitet sich auf den Ernstfall vor und setzt regelmäßig Tierseuchenübungen an.

Zum Jahresanfang wurde ein infiziertes Wildschwein 21 Kilometer entfernt von der Grenze zu Brandenburg in Polen entdeckt. Die Afrikanische Schweinepest führt bei Wild- und Hausschweinen häufig nach kurzer Krankheit zum Tod. Es gibt keine Impfstoffe dagegen, für den Menschen ist das Virus jedoch ungefährlich.