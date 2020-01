Volleyballer im Halbfinale der Olympia-Qualifikation

Andrea Giani, Deutscher Cheftrainer, reagiert an der Seitenlinie.

Berlin. Die deutschen Volleyballer stehen im Halbfinale der Olympia-Qualifikation. Nach dem Satzgewinn der Belgier am Dienstagabend gegen Tschechien zum zwischenzeitlichen 1:1 kann die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe A verdrängt werden.

Die Deutschen haben vor ihrem letzten Vorrundenspiel gegen die Slowenen am Dienstagabend (20.10 Uhr/Sport1) sechs Punkte und 6:0 Sätze auf ihrem Konto. Die Tschechen hatten ihre Auftaktpartie in Berlin gegen Gianis Team mit 0:3 verloren und hätten selbst im für sie günstigsten Fall am Ende definitiv das schlechtere Satzverhältnis, das nach Sieg- und Punktgleichheit das entscheidende Kriterium fürs Weiterkommen ist.