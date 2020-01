Christian Gräff: „Arbeiten wir mit Brandenburg zusammen“

Berlin. Man sollte ja meinen, eine rot-rot-grüne Koalition hat in der Klimaschutzpolitik große Ziele und unternimmt noch mehr Anstrengungen, diese zu erreichen. Aber da fängt es schon an. Wie definiert man Klimaneutralität? Es bedeutet, keinerlei Treibhausgase zu produzieren oder die Produktion vollständig zu kompensieren. Im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK) hingegen ist das Ziel festgelegt, „… eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen um mindestens 40 Prozent bis 2020, mindestens 60 Prozent bis 2030 und mindestens 85 Prozent bis 2050 ...“ zu erreichen. Und das soll revolutionär sein? Aber man staunt noch mehr, wenn der Senat vor wenigen Tagen den „Klimanotstand“ ausruft, und der Regierende Bürgermeister streitet sich mit der Verkehrs- und Umweltsenatorin über die Frage, „die Kohlendioxid-Emissionen um 85 Prozent statt um 95 Prozent zu senken“. Und auch das soll revolutionär sein?

Das in Berlin ach so gescholtene Unternehmen Vattenfall, übrigens ein schwedisches Staatsunternehmen, wird bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral sein. Ein wesentlich ambitionierteres Ziel als der Senat sich gesetzt hat.

Noch weniger nachvollziehbar aber ist nicht die Diskussion um gemeinsame Ziele, sondern um den Weg dorthin. Das Land Berlin will ernsthaft nicht nur Eigentümer des Stromnetzes, sondern jetzt auch noch des Wärmenetzes werden. Aber warum eigentlich?

Der Deal kostet den Berliner Steuerzahler schon jetzt mindestens 15 Millionen Euro für Berater und Rechtsanwälte. Mit wenig Erfolg, denn dem Land Berlin wurde jüngst vom Landgericht attestiert, dass die eilig gegründete staatliche Gesellschaft „nicht genug Know-how“ hätte, um den Betrieb des Stromnetzes zu übernehmen. Die Netzübernahme würde die Berliner einen hohen Milliarden-Betrag kosten. Aber die eigentliche Frage wird gar nicht gestellt. Warum eigentlich der Aufwand? Mit welchem Ziel? Man könnte glauben, der Senat hätte genug mit dem Ausbau von Schulen und Kitas und dem öffentlichen Personennahverkehr zu tun, er muss nicht noch ein Stromnetz selbst betreiben, bei dessen Verkauf er viel Geld eingenommen hat.

Es gibt kaum einen so regulierten Markt wie Strom- und Gasnetze in Deutschland. Wo gekauft werden und wer wie wo durchleiten darf, ist genau geregelt. Und die Energiewende wird vom Bund mit der Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) gesteuert.

Dabei hätte Berlin als Hauptstadt Deutschlands eine Riesenchance, Vorreiter für Klimaschutz und modernste Energiepolitik in einer Metropolenregion zu werden. Ein Kooperationsmodell, bei dem das Land Berlin im Aufsichtsrat der Wärme- und Stromversorgung vielleicht sogar eine Mehrheit hat und die Ziele bestimmen kann? Da ist es wieder, das magische Wort „Ziele“. Das operative Geschäft steuert ein professionelles Unternehmen. Das wäre doch mal was.

Der Ausbau von BVG und S-Bahn zum modernsten ÖPNV Europas, in den die Berliner und Brandenburger gern einsteigen, viele lieber das, als das Auto zu nutzen. Sicher, sauber, schnell. Mit Einsteigemöglichketen (P&R) an den Stadträndern und Umsteigemöglichkeiten zwischen allen Mobilitätsformen (Mobi Hubs) in den Bezirken. Dort kann man zwischen E-Scooter, Fahrrad, Auto und den Öffi’s wählen. Berliner Start-up-Unternehmen entwickeln intelligenteste Lösungen für den Anschluss an den ÖPNV, Berlin kauft in Stuttgart Lösungen im Testbetrieb.

Machen wir Wohn- und Gewerbebau mit einer „Klimaprämie“ bei der landeseigenen Investitionsbank finanziell so attraktiv, dass Investoren nichts anderes übrig bleibt, als erneuerbare Energien und Fernwärme zu nutzen und klimaneutral, zum Beispiel in Holzbauweise, zu bauen. Richten wir eine „Solarwatchingagentur“ ein, um Eigentümer von Flächen und potenzielle Energiebetreiber zusammenzubringen.

Arbeiten wir mit Brandenburg zusammen. Ein Schlüsselthema für viele Entwicklungen. Die Lausitz hat viel mehr Erfahrungen und übrigens auch Herausforderungen mit der Energiewende, als Berlin sie hat. Wind- und Solarenergie haben hier Hochkonjunktur.

Und nicht zuletzt: Bauen wir neue Parks und Gärten, und machen wir aus jeder Anlage, so wie dies in Singapur in jedem einzelnen Viertel im Umkreis von 400 Metern passiert, ein kleines Paradies. Das macht den Berliner stolz auf den eigenen Kiez und zieht Unternehmen und Fachkräfte aus der ganzen Welt an. All das kann man aber nur mit Mut und gemeinsam erreichen. Und ja, auch nur mit ambitionierten Zielen. Berlin muss bis 2030 klimaneutral sein! Nicht gegen die Berliner, mit ihnen und mit den Unternehmen aus Berlin. Dafür muss man es als Staat nicht überall selbst, meist schlechter, machen.

Christian Gräff ist baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus