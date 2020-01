Brandenburger Tierparks wollen Krefelder Zoo unterstützen

Eberswalde/Baruth/Mark/Oderaue (dpa/bb) - Nach dem verheerenden Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos haben einige Tierparks in Brandenburg Unterstützung zugesagt. "Es macht tief traurig", sagte der Geschäftsführer des Wildparks Johannismühle, Jan Tayeb, am Dienstag auf Anfrage. Seit dem vergangenen Wochenende habe man am Eingang zum Park eine Spendenbox aufgestellt. Das Geld solle dem Krefelder Zoo zugute kommen.

In der Nacht zu Neujahr war im Affenhaus im Zoo Krefeld ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 30 Tiere, darunter auch Menschenaffen, starben. Ermittlungen der Polizei zufolge wurde das Feuer von einer sogenannten Himmelslaterne ausgelöst, die drei Frauen angezündet und damit unwillentlich den Brand ausgelöst hatten. Der Kauf der Laternen ist in Nordrhein-Westfalen verboten, können aber im Internet bestellt werden.

Auch der Zoo Eberswalde sowie der Oderbruchzoo in Altreetz (Landkreis Märkisch-Oderland) haben ihre Unterstützung zugesagt. Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" (online) darüber berichtet.

In Altreetz sei geplant, eine Spendenbox mit entsprechender Hinweistafel aufzustellen, sagte Roman Bourwieg, Leiter der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde, die den Zoo leiten. Daneben wolle man abwarten, welche Hilfe der Zoo in Krefeld benötige. Anfragen, auch zu eventuell abzugebenden Tieren, würde man sich nicht verschließen, so Bourwieg. Auch Bernd Hensch, Direktor des Zoos Eberswalde, sicherte Hilfe zu. Wie diese aussehen könne, sei aber noch abzuwarten. "Natürlich helfen wir", sagte Hensch.