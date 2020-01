Bessere Vermittlung sorbischer Sprache Thema im Landtag

Auf einer Tafel steht "Willkommen" in deutscher und in sorbischer Sprache.

Potsdam. Eine noch bessere Vermittlung der sorbischen Sprache in Kitas und Schulen als bisher ist für den Rat für Angelegenheiten der Sorben und Wenden eines der Schwerpunktthemen in diesem Jahr. Unter anderem dazu tagte das Gremium am Dienstag im Potsdamer Landtag. Außerdem wurden der Anteil des fakultativen und des verpflichtenden Unterrichts der sorbischen Sprache sowie die Fördermittel für eine sprachliche Weiterbildung diskutiert. Nach Angaben des brandenburgischen Wissenschaftsministeriums wird Sorbisch/Wendisch fakultativ als Begegnungssprache, Fremdsprache, Zweitsprache und/oder bilingual angeboten.