Gedenkminute im Landtag für verstorbenen Manfred Stolpe

Potsdam. Der Brandenburger Landtag hat mit einer Schweigeminute des verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe gedacht. "Wir trauern und nehmen Abschied von einem außergewöhnlichen Menschen und leidenschaftlichen Politiker", sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Dienstag in Potsdam.

Sie nannte Stolpe einen Brückenbauer und Baumeister der Demokratie. "Wir Brandenburger haben ihm unendlich viel zu verdanken." Der SPD-Politiker war in der Nacht zum 29. Dezember 2019 nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Das Land will an ihn mit einer Gedenkfeier in der Potsdamer Nikolaikirche am 21. Januar erinnern.