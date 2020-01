Glücksspiele Vier Lotto-Millionäre in Berlin im vergangenen Jahr

Berlin. Vier Glückspilze haben beim Lotto-Spielen in Berlin 2019 mehr als eine Million Euro gewonnen. Der Höchstgewinn von knapp 5,4 Millionen Euro ging im September an einen Gewinner des Spiels "6 aus 49" aus dem Bezirk Mitte, wie ein Sprecher von Lotto Berlin am Dienstag mitteilte. Weitere rund 1,7 Millionen Euro erhielt im Januar ein Spieler aus Charlottenburg-Wilmersdorf.

Insgesamt wurden in der Hauptstadt 2019 rund 260 Millionen Euro für das Glücksspiel eingesetzt. Davon entfielen Lotto Berlin zufolge rund 152 Millionen Euro auf das Spiel "6 aus 49" und etwa 48 Millionen Euro auf den "Eurojackpot". "Zudem hatten wir 799 Großgewinner, das heißt der Gewinnbetrag ist über 5 000 Euro", teilte ein Sprecher mit.

Deutschlandweit ist die Zahl der neuen Lotto-Millionäre 2019 gesunken. Insgesamt konnten sich im vergangenen Jahr 127 Spieler über siebenstellige Gewinne freuen, wie die im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) federführende Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte. Für 2018 hatte der Block 152 neue Millionäre gemeldet.

Die Lottogesellschaften führten den Angaben zufolge im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2,9 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben an die Haushalte der Länder ab. Damit werden unter anderem soziale sowie kulturelle Projekte oder auch Sportprojekte gefördert.