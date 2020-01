Senior stirbt an schweren Verletzungen nach Verkehrsunfall

Berlin. Vier Tage nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg ist ein Senior im Krankenhaus gestorben. Der 81-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am Montag, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Mann am vergangenen Donnerstag mit seiner ebenfalls 81-jährigen Ehefrau die Adalbertstraße zu Fuß überquert. Ein Kastenwagen habe die Frau erfasst, hieß es. Beim Sturz habe sie ihren Begleiter mit zu Boden gerissen. Beide wurden den Angaben nach verletzt ins Krankenhaus gebracht. Erst später hätten sich bei dem Mann "schwerwiegendere Kopfverletzungen" herausgestellt, so die Polizei. Angaben zum aktuellen Gesundheitsstatus der Frau konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

( dpa )