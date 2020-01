BVG schleppt in der ersten Nacht keine Autos ab

Mit diesen Abschleppwagen will die BVG Busspuren freiräumen.

Seit Dienstagnacht kann die BVG selbst Falschparker auf Busspuren und Schienen abschleppen. Doch das war in der ersten Nacht nicht nötig.

Berlin.

Seit Dienstagnacht kann die BVG selbst Autos abschleppen.

Doch das Team der BVG musste in der ersten Nacht nicht tätig werden.

BVG-Mitarbeiter hätten "eine stark verbesserte Parkdisziplin" festgestellt.

Der Abschleppdienst der BVG war in der Nacht zu Dienstag zum ersten Mal unterwegs, um Autos zu entfernen, die Busspuren, Haltestellenbereiche und Straßenbahnschienen blockieren. Abgeschleppt wurde in der ersten Nacht allerdings kein Fahrzeug, wie die BVG am Vormittag mitteilte.

Ein Team von fünf Mitarbeitern, darunter zwei Schleppwagenfahrer und drei Busspurbetreuer, seien mit einem Fahrzeug ab 22 Uhr im Dienst gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Mitarbeiter hätten „eine stark verbesserte Parkdisziplin“ festgestellt. Umsetzungen von Autos gab es deshalb keine.

Abschleppen der BVG ist anfangs ausschließlich nachts geplant

Bislang musste das Unternehmen bei Falschparkern die Polizei rufen, die sich dann um die Fahrzeuge auf Busspuren oder in Haltestellenbereichen kümmerte. Das übernimmt die BVG nun selbst. Insgesamt sollen 40 Mitarbeiter dafür bereit stehen, sowie zwei große und vier kleinere Abschleppwagen. Zwei weitere Fahrzeuge sollen noch dazu kommen. Außerdem sucht die BVG noch weitere Mitarbeiter.

In der Anfangsphase ist das Abschleppen nach BVG-Angaben ausschließlich nachts geplant. Wann es auch tagsüber erfolgen soll, steht noch nicht fest. Für das Abschleppen wird künftig eine Gebühr von 208,33 Euro fällig, bei größeren Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Gewicht sogar von 650,32 Euro.

Abschleppdienst verzögerte sich wegen fehlender Vorschriften

Zu den Verzögerungen bei dem Abschleppdienst kam es, weil der BVG lange eine Genehmigung dafür fehlte. Das im Juni 2018 verabschiedete Berliner Mobilitätsgesetz erlaubt der BVG zwar, die Busspur freizuräumen. Doch damit die Verkehrsbetriebe wirklich abschleppen können, sind entsprechende Verwaltungsvorschriften notwendig.

Bis Juni 2019 dauerte es, bis die erforderliche Ausführungsvorschrift vorlag. Ende November 2019 wurde schließlich die Gebührenordnung vom Senat beschlossen.

Dass es Bedarf für den BVG-Abschleppdienst gibt, zeigen die Statistiken: In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres wurden laut BVG rund 4000 Autos von Schienen und Busspuren entfernt. Im Jahr zuvor stellte die BVG insgesamt 9800 Falschparker auf der Busspur fest. In 5470 Fällen wurden die Wagen abgeschleppt. Dazu musste allerdings jedes Mal die Polizei gerufen werden.