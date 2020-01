Friedrich Merz fordert hartes Vorgehen gegen Linksextreme

Der CDU-Politiker Friedrich Merz fordert in einem Meinungsbeitrag in der Zeitung „Welt am Sonntag“ ein konsequentes Durchgreifen gegen Linksextreme. Dabei wirft Merz auch dem Berliner Senat vor, „widerrechtlich besetzte Häuser, in denen immer wieder schwerste Straftaten vorbereitet werden“ zu dulden.

Merz, der vor über einem Jahr im Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterlag, bringt sich seither immer wieder mit Kritik an der Großen Koalition und pointierten Meinungen ins Gespräch.

In seiner aktuellen Kolumne „Merz meint“ nimmt der CDU-Mann die gewalttätigen Auseinandersetzungen im linken Szene-Viertel Leipzig-Connewitz zum Anlass, eine vermeintliche allgemeine Nachlässigkeit von Politik und Justiz gegenüber der linksextremistischen Szene zu kritisieren.

Merz fordert „sehr harte Folgen“

An Silvester hatten in Connewitz Linksextreme randaliert und mehrere Polizisten verletzt – einen davon so schwer, dass er operiert werden musste. Daraufhin entbrannt eine Diskussion um Linksextremismus und die Arbeit der sächsischen Polizei. So forderte etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gegenüber der Berliner Morgenpost, die Einsatztaktik der Polizei zu überprüfen.

Nun schreibt Merz: „Völlig zu Recht werden von der Politik die Straftaten aus der rechtsextremistischen Szene einhellig verurteilt und konsequent verfolgt. Aber für die linken Gewaltgruppen gibt es in Teilen der Politik immer noch zu viel Nachsicht.“

Er fordert schnelle und „sehr harte Folgen“ für die Taten in der Leipziger Silvesternacht. Zudem rügt er eine vermeintliche Verharmlosung der linken Hausbesetzerszene durch die Politik – zum Beispiel in Hamburg und Berlin. „Oder ist es vorstellbar, dass auch rechte Hausbesetzer mit dem gleichen Verständnis der Politik rechnen dürften?“, schreibt Merz.

Berliner Polizei widerspricht Merz

Laut dem CDU-Mann ist in Berlin vor allem die linke Szene für hunderte Autobrände pro Jahr verantwortlich. Das ist nach Recherchen der Berliner Morgenpost falsch. So zählte die Berliner Polizei im vergangenen Jahr mehr als 570 Autobrände. Dabei waren laut Polizei die meisten dieser Brände nicht politisch motiviert.

Eine schnelle Räumung von besetzten Häusern, wie sie Merz in seinem Meinungsbeitrag indirekt fordert, ist in Berlin in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. In der Rigaer Straße 94, die im Verfassungsschutz als Ausgangspunkt für militante Aktionen und Gewalttaten eingestuft wird, haben viele Bewohner reguläre Mietverträge.

Immer wieder kommt es durch militante Bewohner des Hauses zu Angriffen auf Polizisten, laut einem Lagebericht der Polizei, die der Berliner Morgenpost vorliegen, werden Nachbarn gezielt eingeschüchtert. Versuche, das Haus zu räumen sind mehrfach gescheitert. Allerdings ließen Senat und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in der Vergangenheit mehrfach Möglichkeiten verstreichen, anderweitig Zugriff auf das Haus zu erlangen.

Räumungsprozesse werden durch linke Aktivisten gestört

Auch vor Gericht sind Räumungen nur mühsam durchzusetzen. So wurden etwa Verhandlungen der Räumungsklage für das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 mehrfach durch Aktivisten unterbrochen und vertagt. Nun soll der Prozess laut einer Gerichtssprecherin in der letzten Januarwoche fortgesetzt werden.

Am Mittwochmorgen beginnt der Prozess um die Räumung des besetzten Jugendclubs Potse in Schöneberg. Die Verhandlung wurde laut der Gerichtssprecherin in das für Strafrechtssachen zuständige Amtsgericht Tiergarten verschoben. Aus Sichergründen.