Raumnot an Berliner Schulen gefährdet die Schulpflicht

Berlin. Schulen in Berlin haben massive Probleme, ausreichend Plätze für die steigende Zahl von Kindern und Jugendlichen bereitzustellen. Mindestens 9500 Schulplätze fehlen insgesamt in Berlin bis zum kommenden Jahr. Besonders ernst stellt sich die Lage für Schüler ohne Deutschkenntnisse dar. Diese ausländischen Kinder und Jugendlichen werden in speziellen Lerngruppen beschult, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, dem normalen Unterricht zu folgen. Für diese Gruppen fehlen aber Räume und auch Personal.

In Tempelhof-Schöneberg hat das Schulamt zum Schulstart nach den Weihnachtsferien einen „Hilferuf“ an die Schulleiter verschickt. Sie mögen dringend schauen, wo sie zusätzliche Gruppen, die auch „Willkommensklassen“ genannt werden, unterbringen können. Ansonsten werde man die Frequenzen der bestehenden Gruppen über die üblichen zwölf Teilnehmer erhöhen müssen, auch wenn das pädagogisch nicht gut sei.

90 Kinder und Jugendliche stehen auf der Warteliste für eine der speziellen Lerngruppen. Davon sind 50 im Oberschulalter für die Klassen sieben bis zehn, 30 im Grundschulalter, die übrigen gehörten in die Schuleingangsphase, also in die erste oder zweite Klasse. „Noch nie habe man „vor der Herausforderung“ gestanden, „fast 90 Kinder und Jugendliche nicht zeitnah mit einem Schulplatz in einer Lerngruppe versorgen zu können“, schreibt der Fachbereichsleiter an die Schulen in einer E-Mail, die der Morgenpost vorliegt. Um die Schulpflicht zu sichern, werde man „kurzfristig handeln müssen“, schreibt das Amt: „Wir können aktuell leider sehr vielen Kindern und Jugendlichen nicht den gesetzlichen Anspruch auf Bildung garantieren.“

Kapazitäten nicht „vollumfänglich“ nutzbar

Man könne über zu wenige Lerngruppen verfügen und auch die möglichen Kapazitäten in einigen genehmigten Lerngruppen nicht „vollumfänglich nutzen“, weil die Schulen auf fehlende Lehrkräfte verwiesen. Der Lehrkräftemangel falle jedoch nicht in die Zuständigkeit des Schul- und Sportamtes und könne „nicht bedeuten, von der Umsetzung der Schulpflicht Abstand zu nehmen“. An den weiterführenden Schulen sei die Situation „besonders prekär“.

Das Schulamt möchte verhindern, dass sich die Lerngruppen mit den ausländischen Kindern an eher weniger nachgefragten Sekundarschulen konzentrieren, die eben noch Räume frei hätten. Deshalb appelliert der Fachbereichsleiter auch an die Gymnasien, „Verantwortung zu übernehmen“. Einige Gymnasien seien „leider noch nie bereit“ gewesen, eine Lerngruppe einzurichten oder haben vehement darauf gedrängt, Lerngruppen wieder zu schließen.

Im Neuköllner Bezirksamt kennt man solche Probleme nicht

In anderen Bezirken zeigte man sich überrascht über den Hilferuf aus Tempelhof-Schöneberg. In Neukölln seien solche Probleme nicht bekannt, hieß es aus dem Bezirksamt. Tempelhof-Schönebergs Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) erklärte die Notlage mit dem Argument, man habe auch im Senat zu lange gedacht, dass die Schülerzahlen dort nicht so stark steigen würden. „Deshalb haben wir weniger Mobile Ergänzungsbauten oder Schulerweiterungen bekommen als andere“, so der Stadtrat. Die meisten Schulen seien „schlicht voll“.

Ein Sprecher der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verweist darauf, dass die Schulplanung Aufgabe der Bezirke sei. Man habe von der Notlage noch nichts gehört, lege aber natürlich Wert darauf, die Schulpflicht zu gewährleisten. Der Bildungsexperte der CDU im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, forderte den Senat auf, seine Bemühungen im Schulbau zu verstärken und dafür auch mit privaten Bauherren zusammen zu arbeiten.