Datenschützerin: Kennzeichenfahndung auf Vorrat unzulässig

An einer Brücke über der Autobahn ist ein System zur automatischen Kennzeichenfahndung angebracht.

Kleinmachnow. Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hält die massenhafte automatische Kennzeichenfahndung auf Autobahnen zur Strafverfolgung für unzulässig. "Durch den dauerhaften Betrieb des Aufzeichnungsmodus sind ganz überwiegend unbeteiligte Personen betroffen, welche die Erfassungsgeräte auf den überwachten Straßenabschnitten passieren", erklärte Hartge am Montag per Mitteilung. Die Erfassung und Speicherung dieser Daten sei ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Für diese Speicherung ist laut Innenministerium eine Anordnung von Justizbehörden notwendig. Davon ist die Kennzeichenerfassung zur Gefahrenabwehr zu unterscheiden, die das Polizeigesetz auf bestimmte Anlässe bezogen ermöglicht.