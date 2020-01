Turbine bei Cup gegen Sosnowiec, Roter Stern und Hjörring

Potsdam. Mittelfeldspielerin Luca Graf hat ihrem Team von Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam beim Internationalen Hallencup attraktive Gruppengegner beschert. Der Vorjahresfinalist aus Brandenburg trifft bei der achten Auflage des Heim-Turniers am 18./19. Januar auf Czarni Sosnowiec (Polen), Roter Stern Belgrad (Serbien) und Fortuna Hjörring (Dänemark).

In der zweiten Gruppe geht es zwischen SKN St. Pölten (Österreich), Titelverteidiger Sparta Prag (Tschechien), Gintra Universitetas (Litauen) und Turnierneuling Austria Wien (Österreich) ebenfalls um zwei Plätze, die den Halbfinaleinzug bedeuten. Die Auslosung fand am Montag in Potsdam statt.

Am Montag war Turbine nach der Weihnachtspause wieder in das Training eingestiegen. Bis zum Start der Bundesliga am 16. Februar zuhause gegen den 1. FC Köln planen die Brandenburgerinnen vorerst mit zwei Vorbereitungsspielen. Am 15. Januar trifft Turbine auf Champions-League-Teilnehmer Fortuna Hjörring, am 17. Januar steht ein Test gegen Medyk Konin aus Polen an. In der Bundesliga liegt das Team von Trainer Matthias Rudolph nach sieben Siegen aus 13 Partien auf dem fünften Tabellenplatz.