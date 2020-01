Kinder rauben 14-Jährigen in Bus aus

Berlin. Zwei Jungen haben einen 14-Jährigen im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld in einem Bus ausgeraubt. Die unbekannten Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren setzten sich am Sonntagnachmittag neben den Jugendlichen in dem Bus der Linie 137, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach rissen sie ihm anschließend das Portemonnaie aus der Jackentasche, einer der beiden schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, als er es zurückverlangte. An einer Haltestelle stiegen alle drei aus. Als der 14-Jährige die Gruppe erneut auf seinen Geldbeutel ansprach, bedrohte ihn einer der Jungen mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flohen die zwei Täter.

( dpa )