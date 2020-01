Autofahrer rast mehreren Streifenwagen davon: Fünf Verletzte

Berlin. Ein vermutlich betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat sich in Berlin eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeiwagen geliefert. Es kam dabei am Sonntagabend auch zu Unfällen mit drei der Streifenwagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vier Polizisten wurden leicht verletzt. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizei versuchte sich der 33-Jährige einer Kontrolle auf der Gabriele-Tergit-Promenade zu entziehen. Auf seiner Flucht verursachte der Verdächtige mehrere Unfälle: Zunächst stieß er mit seinem Auto mit einem Bus und einem Streifenwagen zusammen, der ihn verfolgte. Zudem fuhr er gegen ein anderes Auto und einen geparkten Wagen. Schließlich prallte er noch gegen zwei weitere Polizeiwagen.

Die Polizisten beschlagnahmten das Auto des Mannes. Bei ihm wurde ein Bluttest durchgeführt. Zwei Streifenwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.