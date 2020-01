Polizei stoppt Raser: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Berlin. Mit durchdrehenden Reifen und aufheulendem Motor durch Moabit: Die Berliner Polizei hat am Sonntag einen Raser gestoppt. Der 25-Jährige wechselte am Abend in der Müllerstraße mehrfach mit hohem Tempo den Fahrstreifen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Andere Autos mussten demnach stark abbremsen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen. Auf der Putlitzbrücke hielten die Beamten ihn an. Der Mann gab ihnen eine falsche Zulassungsberechtigung. Die Polizei beschlagnahmte Führerschein und Auto.

( dpa )