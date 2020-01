Alba nach Reisestress und Pleite gefrustet: "Schon blöd"

ALBAs Head Coach Aito Garcia Reneses steht gestikulierend am Spielfeldrand.

Berlin. Nach der 71:72-Niederlage bei der BG Göttingen war die Stimmung bei Alba Berlin gedrückt. "Bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, und der ganzen Reiserei ist das schon blöd", gestand Manager Marco Baldi. Denn nur 41 Stunden zuvor hatten die Berliner in der Euroleague in Valencia verloren und waren direkt von dort zur Partie nach Göttingen am Sonntag gereist.

Diese Strapazen machten sich am Sonntag bemerkbar. "Man hat gesehen, dass wir immer einen Schritt zu langsam waren, auch gedanklich", befand Baldi. Und auch Center Johannes Thiemann sagte, dass das Team "nicht konzentriert genug" war. Der Nationalspieler stand nach einigen Wochen Pause erstmalig wieder auf dem Parkett. Und auch für seinen Kollegen Tyler Cavanaugh war es erst das zweite Spiel nach seiner rund zweimonatigen Verletzungspause.

Genau darin lag auch eines der Berliner Probleme. Beiden Profis fehlt noch Form und Rhythmus. "Wir müssen die Spieler ja nun einmal wieder integrieren, die lange draußen waren. Und da wir kaum trainieren können, geht das nur parallel in den Spielen", sagte Baldi. Weiterhin fehlt zudem Spielmacher Peyton Siva. So dass Martin Hermannsson viel Last alleine schultern muss. Zu viel, wie der Manager findet. "Der ist gedanklich einfach müde", sagte Baldi über den Isländer.

Zumindest bis zum nächsten Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport) bleiben Alba nun drei Tage Zeit für Training. "Und die brauchen wir auch", meinte Baldi. Dann erwartet Alba zum Rückrundenauftakt in der Euroleague in Maccabi Tel Aviv ein europäisches Schwergewicht als Gegner.