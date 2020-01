Ein Basketball geht in den Korb.

Basketball Alba Berlin kassiert dritte Ligapleite in Göttingen

Berlin. Nur 41 Stunden nach der Euroleague-Niederlage in Valencia hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga einen schmerzlichen Rückschlag kassiert. Am Sonntag verloren die Berliner bei der BG Göttingen mit 71:72 (38:35). Trotz der dritten Ligapleite bleibt Alba aber Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson und Landry Nnoko mit jeweils 14 Punkten.

Bei Alba war Center Johannes Thiemann wieder dabei, so dass Trainer Aito Garcia Reneses nur noch auf die Aufbauspieler Peyton Siva und Stefan Peno verzichten musste. Sein Team begann zunächst hochkonzentriert, ging schnell 7:2 in Führung. Beide Teams agierten mit hoher Intensität - besonders in Defensive. Dank besserer Wurfquote hielten die Berliner aber die Führung.

Es dominierten immer mehr beide Defensivreihen. Alba tat sich nun ebenfalls schwer, gute Wurfpositionen zu finden. Zudem ließ der Hauptstadtclub unter dem eigenen Korb zu viele Rebounds der Gastgeber zu. So blieb Göttingen immer dran, verkürzte kurz vor der Halbzeit den Rückstand wieder auf drei Punkte.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich der Berliner Abwärtstrend fort. Nach gut 25 Minuten ging Göttingen erstmalig mit 49:47 in Führung. Alba wirkte nun zunehmend müder und leistete sich zu viele Ballverluste. Mit einem 7:0-Lauf im dritten Viertel setzten sich die Gastgeber weiter ab (57:50), doch die Berliner kämpften sich acht Sekunden vor Ende wieder auf einen Zähler heran. Jonas Mattisseck verlor jedoch im letzten Angriff den Ball.