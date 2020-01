Autofahrer rammt bei Flucht zwei Autos und entkommt zu Fuß

Frankfurt (Oder). Ein Autofahrer hat sich in Brandenburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zwei Unfälle verursacht. Der Mann beschleunigte sein Fahrzeug auf der Autobahn 12, um einer Verkehrskontrolle zu entkommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem er die Autobahn an der Anschlussstelle Frankfurt/Oder-Mitte verlassen hatte, streifte er während der Fahrt mit seinem Auto einen anderen Wagen.

Wenig später kam es auf der Slubicer Straße zu einem weiteren Unfall. Der Autofahrer wich wegen des Verkehrs auf den unbefestigten Mittelstreifen aus und rammte beim Einscheren ein Verkehrszeichen und ein weiteres Auto, in dem zwei Kinder saßen. Die Kinder im Alter von fünf und acht Jahren klagten über Kopfschmerzen und Unwohlsein und kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Das Fluchtauto war nach dem Zusammenstoß fahruntüchtig, sodass der Raser anschließend zu Fuß über die Stadtbrücke entkam. Die Polizei stellte das Auto sicher.