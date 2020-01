Weniger Arbeitsunfälle in Brandenburg: Aber mehr Todesfälle

Potsdam. In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitsunfälle zurückgegangen. Im Jahr 2018 seien 25 577 meldepflichtige Unfälle gezählt worden, das seien 3,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte das Sozialministerium am Sonntag in Potsdam mit. Allerdings kamen mehr Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben: 19 waren es im Jahr 2018 nach 12 im Jahr 2017. Die meisten tödlichen Arbeitsunfälle in Brandenburg - nämlich fünf - ereigneten sich in der Verwaltung, je vier gab es in der Land- und Forstwirtschaft und im Verkehrsbereich. Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) forderte die Arbeitgeber auf, die Arbeitsbedingungen sicher und gesund zu gestalten.

( dpa )