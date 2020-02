Konzert: Shindy live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Konzert: Shindy spielt am 9. Februar in Berlin

Shindy spielt am 9. Februar ein Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle / Knorkatorhalle Shindy live in Berlin 2020 - Was Fans wissen müssen

Michael Schindler alias Shindy ist zurück: Im Sommer 2019 meldete sich der Rapper nach fast zwei Jahren Abstinenz mit seinerm fünften Studioalbum "Drama" zurück und verursachte mit den Singles „DODI“, „Affalterbach“ und „Nautilus“ den seit Jahren fast üblichen Hype um seine Person.

Im Rahmen seiner aktuellen „Untouchable“-Tour wird der mit Platin ausgezeichnete Künstler am 9. Februar 2020 ach Berlin kommen und in der Columbiahalle vor rund 3000 Besuchern spielen. Im Gepäck hat Shindy Somgs von seinem neuen Album und eine Auswahl seiner bekanntesten Hits.

Wo wird Shindy in Berlin spielen?

Das Konzert findet in ehemaligen Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt. Achtung: Die Columbiahalle wurde am 2. September 2019 in Knorkatorhalle umbenannt.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für die Berlin-Konzerte von Shindy sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erhältlich (ab 41,40 Euro zzgl. Gebühren)

Wann geht es in der Knorkatorhalle los?

Der Einlass startet am Sonntag (9. Februar 2020) um 18.00 Uhr. Die Konzerte beginnt gegen 20 Uhr.

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Knorkatorhalle (fka Columbiahalle) sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Knorkatorhalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Knorkatorhalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Shindy live in Berlin 2020, Sonntag, 9. Februar, Einlass 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Knorkatorhalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.