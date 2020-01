Experte: „In zehn Jahren könnten wir fossilfrei fliegen“

Potsdam. Fritz Reusswig ist Soziologe am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Im vergangenen Jahr hat er das Projekt „Klimaneutral Leben in Berlin“ (KLiB) geleitet. 100 Haushalte in der Hauptstadt haben für ein Jahr versucht, ihren CO 2 -Fußabdruck so stark wie möglich zu reduzieren. Auf Null hat es keiner geschafft.

Herr Reusswig, bis auf welchen Wert können wir unseren CO 2 -Ausstoß in Deutschland senken?

Fritz Reusswig Eine lockere Einsparmöglichkeit ohne großen Komfortverlust sehe ich so bei zehn bis 20 Prozent. Da werden Dinge abgestellt wie das Kochen ohne Deckel oder einen alten Kühlschrank zu kalt fahren. Die besten Haushalte bei KLiB, die wirklich extreme Dinge gemacht haben, wie den Kühlschrank im Winter ganz auszuschalten, waren bei 40 Prozent. Sie hatten meist schon vorher eine Ausgangsbilanz unter dem deutschen Durchschnitt von 11,6 Tonnen pro Jahr. Im Ergebnis also fünf bis sechs Tonnen. Das ist mit einer gewissen Disziplin und Informiertheit machbar und ein bisschen teurer. Aber das ist die Grenze. Es ist schwer, und es gibt eine Reihe von Dingen, die politisch, wirtschaftlich und technisch zu regeln sind, bevor wir überhaupt von Klimaneutralität sprechen können.

Woran scheitern wir noch?

Es gibt einmal Grenzen der Zumutbarkeit, die Bequemlichkeit, den Zeit- und Kostenaufwand und soziale Gründe. Dann gibt es technisch-organisatorische Gründe, wie die ÖPNV-Verfügbarkeit auf dem Land. Es gibt auch keine Landverbindung nach Australien. Und dann gibt es natürlich noch politische Rahmenbedingungen. Es muss ja auch nicht von heute auf morgen passieren, aber man muss die politischen Hebel finden. Eine CO 2 -Bepreisung ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, genau wie der Abbau umweltschädlicher Subventionen. Viele sagen, umweltfreundlich leben sei so teuer. Aber wir erkaufen unsere günstigere, klimaunfreundliche Lebensart mit Steuergeld – etwa in der Landwirtschaft. Es gibt auch immer noch Kohlesubventionen. Da kommen Milliarden zusammen. Wir bezahlen für eine klimaschädliche Lebensweise. Wenn man das abbaut, wird es günstiger. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir nur durch mehr Geld klimafreundlicher leben können.

Wie kann man seinen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten?

Der Nachteil ist, dass man überall was machen muss, der Vorteil, dass es viele Möglichkeiten gibt. Etwa Öko- oder Grünstrom statt dem bundesdeutschen Strommix. Da kann man eine ganze Menge einsparen. Haushaltsgeräte wie der Kühlschrank, Wasch- oder Spülmaschinen verbrauchen relativ viel. Bei der Neuanschaffung hilft einem das Vergleichsportal Eco Top Ten. Dort werden auch die Stromkosten über die Lebensdauer aufgerechnet. Energiesparende Geräte der Klasse A+++ sind in der Anschaffung oft teurer als etwa A+-Geräte. Und das schreckt erstmal ab. Aber wenn ich dann schaue, wie lange sie leben, rechnet sich das doch nach einigen Jahren. Das stromfressende Gerät ist tatsächlich das teuerere. Und dann ist da die Frage der Nutzung. Der zu kalt eingestellte Kühlschrank etwa. Viele nutzen auch bei der Waschmaschine das Schnellprogramm, weil sie denken, es wäre sparsam. Aber da wird oft höher geheizt und mehr Energie und damit CO 2 verbraucht. Und mit der Waschtemperatur runter zu gehen, spart eine Menge. Genauso Energiespar- statt herkömmlicher Glühlampen.

Was kann man als Mieter im nicht gedämmten Altbau mit alter Heizung tun?

Da haben wir schon die erste Hürde. Aber auch hier kann man bei der Nutzung etwas tun. Wie hoch sind die Temperaturen in den verschiedenen Räumen eingestellt, und müssen sie so hoch sein? Ein Grad Absenkung bringt fünf Prozent CO 2 -Einsparung. Die Fenster kann man als Mieter zwar nicht austauschen, aber abdichten. Und man kann auch den Gasanbieter wechseln. Greenpeace Energy bietet etwa sogenanntes Windgas an. Das ist Erdgas mit einem Anteil regenerativ erzeugtem Wasserstoff und nur unwesentlich teurer. Die Möglichkeiten für uns als Mieterinnen und Mieter sind zwar begrenzt, aber es gibt sie.

Und lieber nicht Fliegen und damit keine fremden Kulturen kennenlernen?

Es gibt eine Reihe von Flügen, die sind in einer globalisierten Welt nicht substituierbar. Etwa die Hälfte kann man einsparen, die andere nicht. Erstkontakte im Geschäftsbereich zum Beispiel. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das gilt auch im Kulturbereich. Ich kann den Leuten ja nicht sagen: „Fahr mit dem Fahrrad in die Uckermark, dann brauchst du nicht mehr nach Peru.“ Ich glaube, dass wir aufgrund der günstigen Preise zu viel fliegen. Viele Menschen tun weit weg das, was sie auch hier tun könnten. Deshalb müsste Fliegen teurer werden. Fliegen muss möglich sein, ohne dass wir gleichzeitig die Atmosphäre zerstören. Das ist eine technische Aufgabe, und da gibt es heute schon Ansätze. Elektromotoren werden erprobt, was vor 20 Jahren noch als unmöglich galt. Das zweite ist erneuerbare Energie statt Kerosin. Da gibt es heute schon Versuche mit Algen. Und da braucht es eine massive Investition. Aber die lohnt sich nicht, weil die Preise für fossiles Fliegen so niedrig sind. Also brauchen wir einen CO 2 -Preis, damit diese Technologien entwickelt werden. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren fossilfrei fliegen könnten.

Was ist von Kompensationen für Flugreisen zu halten? Taugen die was?

Sicher ist Fliegen mit Kompensieren besser als ohne. Das zeigt, dass Menschen sich Gedanken machen. Aber die wenigsten tun es ja tatsächlich. Und dummerweise ist der teurere Anbieter meist der bessere. Das hängt damit zusammen, wie genau kontrolliert wird, was mit dem Geld passiert. Bei den billigeren Anbietern kann es wahrscheinlich eher mal irgendwo verschwinden.

Deutschland will die Emissionen bis 2050 um 95 Prozent reduzieren. Reicht das?

Natürlich schafft es die Bundesrepublik nicht allein, den Klimawandel aufzuhalten. Das ist eine globale Aufgabe. Aber jeder muss seinen Teil beitragen. Wir sind ein Prozent der Weltbevölkerung und verursachen zwei Prozent der Weltemissionen. Die Ziele der Bundesregierung sind in Ordnung, bei den Instrumenten und Maßnahmen habe ich meine Zweifel. Aber von den Zielen her ist es das, was man machen muss. Ich würde mich freuen, wenn wir sie erreichen. Die nächste Frage ist, wie wir es schaffen, dass es weltweit passiert.

