Berlin. Ich stehe vor dem Thermostat im Wohnzimmer und drehe meine Heizung um ein paar Grad runter. Nach etwa 20 Minuten beginne ich leicht zu frieren. Also stehe ich von der Couch auf, laufe etwas hin und her und ziehe mir einen Pullover über. „Geht eigentlich“, denke ich mir. Als kurz darauf meine Freundin nach Hause kommt, ist mein Test aber jäh zu Ende. „Ist das kalt hier“, beschwert sie sich -- und ich drehe wieder hoch.

Die Heizung gilt als einer der größten Erzeuger klimaschädlicher Treibhausgase im Haushalt – vor allem wenn sie, wie in meinem Fall, mit konventionellem Erdgas betrieben wird. Auch die Art unseres Stromverbrauchs, wie wir uns ernähren, uns fortbewegen und wie wir sonst konsumieren, bestimmt darüber, für welche Menge an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) wir verantwortlich sind. Um die Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius zu begrenzen, sieht das Pariser Klimaabkommen vor, die Emissionen bis 2050 um 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das klappt aber nur, wenn jeder etwas dazu beiträgt. Eine Woche lang habe ich versucht, meinen CO 2 -Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

Tatsächlich klimaneutral leben kann man nicht – zumindest noch nicht und vor allem nicht in Deutschland im Winter. Aber ich habe mich bemüht, habe Energie gespart, meine Ernährung umgestellt und auf viele kleine Freuden im Alltag verzichtet. Immer leicht war das nicht, zum Teil hat es viel Disziplin gebraucht – vor allem zu Silvester.

Deutscher emittiert im Schnitt jährlich 11,61 Tonnen CO2

Mein Experiment beginnt noch im alten Jahr – am Sonnabend, den 28. Dezember, und dauert bis Freitag, den 3. Januar, an. Vorher mache ich eine Bestandsaufnahme. Im Schnitt stößt jeder Bundesbürger pro Jahr 11,61 Tonnen klimaschädliche Treibhausgase aus – sogenannte CO 2 -Äquivalente. Meine eigenen Emissionen errechne ich auf der Internetseite des Umweltbundesamts (UBA) und bin vom Ergebnis einigermaßen schockiert. Denn mit 25,53 Tonnen beträgt mein Wert mehr als das Doppelte des deutschen Durchschnitts. Und das, obwohl die meisten Dinge eigentlich für mich sprechen. So verbrauche ich weniger Strom und weniger Heizenergie als der Durchschnitt. Und ich fahre kein Auto, sondern lege alle Strecken in Berlin mit Bus und Bahn zurück. Dass ich allerdings im zurückliegenden Jahr knapp 31.000 Kilometer geflogen bin, verhagelt mir die Bilanz gehörig. Allein dafür habe ich 16,22 Tonnen verbraucht – etwa das Zehnfache von dem, was ein Inder im Schnitt pro Jahr ausstößt.

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Rückwirkend kann ich daran aber nichts ändern. In anderen Bereichen gibt es da mehr Potenzial. Dank Energiesparlampen und relativ neuer Haushaltsgeräte habe ich durch meinen Stromverbrauch im vergangenen Jahr nur 0,41 Tonnen CO 2 emittiert und damit weniger als der deutsche Durchschnittsbürger (0,76 Tonnen). Mit reinem Ökostrom würde ich laut UBA nochmal 0,35 Tonnen einsparen. Also wechsele ich den Anbieter, was ich ohnehin schon länger vorhatte. Künftig wird mein Strom nicht mehr nur zu 45 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt, sondern komplett. Erfreulicherweise ist das einer ersten Berechnung zufolge pro Jahr sogar rund 60 Euro günstiger – zumindest bei gleichbleibendem Verbrauch.

Den versuche ich aber im Alltag so gut es geht weiter zu senken. So lief mein Kühlschrank bislang deutlich zu kalt. Ich wasche meine Wäsche nicht mehr bei 40, sondern bei 30 Grad. Beim Verlassen eines Raumes achte ich streng darauf, dass alle Lampen aus und kein Gerät im Standby-Modus ist. Die Spülmaschine stelle ich nur an, wenn sie wirklich voll ist. Und beim Abwasch mit der Hand verzichte ich, soweit möglich, auf warmes Wasser. Alles Dinge, die man auch bequem beibehalten kann.

Die Reduzierung des Stromverbrauchs ist allerdings auch mit einem Verzicht verbunden. Netflix, Amazon, Youtube und Co. fallen für eine Woche aus. Einer im Sommer vorgelegten Studie französischer Forscher zufolge ist das Internet für 3,7 Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verantwortlich. Und Videostreaming macht mittlerweile rund 80 Prozent davon aus. Jede Anfrage bei Google verbraucht nach Angaben des Unternehmens 0,2 Gramm CO 2 . Das mag wenig klingen, ist bei knapp 3,5 Milliarden Anfragen pro Tag aber eine ganze Menge. Ein Freund empfiehlt mir daher die Suchmaschine „Ecosia“, die nach eigenen Angaben einen Großteil ihrer Einnahmeüberschüsse in die Aufforstung von Wäldern investiert. Dadurch sollen in den vergangenen zehn Jahren fast 80 Millionen Bäume gepflanzt worden sein.

Bei der Heizung als Mieterwenig Einsparpotenzial

Beim Heizen habe ich deutlich weniger Spielraum. Als Mieter habe ich auf die Art der Heizanlage und Wärmeisolierung des Hauses kaum einen Einfluss – vor allem nicht kurzfristig. Allerdings liege ich hier mit 1,03 Tonnen CO 2 -Verbrauch auch deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 1,64 Tonnen. Und das trotz Gasetagenheizung mit einer 25 Jahre alten, aber einwandfrei funktionierenden Therme im ungedämmten Altbau mit 3,60 Metern Deckenhöhe und mehrere Jahrzehnte alten Doppelglasfenstern. Mehrfach überprüfe ich meine Angaben und rechne sie nach, komme aber immer wieder zum selben Ergebnis. Mein verhältnismäßig geringer Verbrauch hat vermutlich mit dem relativ milden Winter 2018/19 zu tun und damit, dass die Heizung ausgeschaltet ist, wenn sich keiner in der Wohnung aufhält.

Trotzdem versuche ich auch hier zu sparen. Ich drehe die Temperatur etwas runter – zumindest, wenn ich allein zu Hause bin. Ich dusche kürzer und etwas kälter und fühle mich dadurch morgens sogar wacher. Vom Vorhaben, meine Fenster mit Gummidichtungen zu isolieren, nehme ich im Baumarkt allerdings Abstand. Denn insgesamt bräuchte ich für alle Räume mehr als 210 Meter entsprechendes Klebeband, was mich je nach Qualität zwischen 170 und 270 Euro kostete. Das lohnt sich vor allem deshalb nicht, weil ich die Fenster im Sommer neu lackieren will. Stattdessen lege ich in Wohn- und Schlafzimmer Bettlaken zwischen die Fenster.

Wie beim Strom suche ich mir auch für Gas einen neuen Anbieter. Statt reinem Erdgas koche, heize und erwärme ich Wasser demnächst mit sogenanntem Windgas. Auf der Internetseite des Anbieters heißt es, dass wachsende Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien, vor allem Windkraft, in klimaneutralen Wasserstoff umwandelt und ins Erdgasnetz einspeist. Bei gleichbleibendem Verbrauch würde mich das im Jahr 40 Euro mehr kosten. Geld, das ich durch den Stromanbieterwechsel allerdings einspare.

Am ersten Tag kaufe Obst und Gemüse aus der Region im Bioladen der Domäne Dahlem ein.

Foto: David Heerde

Neben unserem Energieverbrauch hat unser Konsum einen wesentlichen Einfluss auf unseren ökologischen Fußabdruck. Beim CO 2 -Rechner des UBA wird der in Ernährung und sonstigen Konsum unterteilt. Bei letzterem stehe ich in Ermangelung einer genauen Buchführung allerdings vor einem Rätsel, weshalb ich mich an den dort angegebenen Durchschnitt halte. Demnach gibt jeder Deutsche 38 Prozent seines Nettoeinkommens für den sonstigen Konsum aus. Im Ergebnis liegt mein errechneter Ausstoß dadurch mit 4,74 Tonnen leicht über dem Durchschnitt von 4,56 Tonnen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass ich im vergangenen Jahr nicht nur viel geflogen bin, sondern auch häufiger in Hotels übernachtet habe. Also versuche ich nur, das Nötigste zu kaufen, was für eine Woche allerdings auch nicht schwer fällt.

Vegetarische Ernährung mit regionalen Bioprodukten

Bei der Ernährung liege ich mit 2,12 Tonnen über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 1,74 Tonnen. Das hat allerdings auch mit Faktoren zu tun, die ich nicht beeinflussen kann. So verbrauchen Männer im Schnitt einfach mehr Energie als Frauen, junge Menschen mehr als alte. Wäre ich eine ältere Dame, würde mein CO 2 -Verbrauch bei gleicher Ernährungsweise unter dem Durchschnitt liegen. Dennoch habe ich hier den größten Spielraum. Fleisch und tierische Produkte verbrauchen bei der Herstellung deutlich mehr klimaschädliche Gase. Zwischen sieben und 28 Kilogramm Emissionen entstehen laut UBA bei der Produktion eines Kilogramms Rindfleisch. Ein Kilogramm Butter verursacht die 13-fache Menge CO 2 . Bei genauso viel Margarine sind es nur vier Kilogramm und bei Obst und Gemüse weniger als eins. Das allerdings nur, wenn es vorher keinen allzu langen Weg zurückgelegt hat. Kommt es gar aus Übersee und musste eingeflogen werden, schlägt die gleiche Menge mit zehn Kilogramm zu Buche, da es im Schnitt die 46-fache Treibstoffmenge verbraucht. Durch biologische Lebensmittel kann der Ausstoß im Ernährungsbereich laut UBA um weitere 20 Prozent reduzieren.

Mich eine Woche vegetarisch zu ernähren, fällt mir kurz nach Weihnachten nicht schwer – insbesondere nicht nach den argentinischen Rumpsteaks bei meinen Schwiegereltern. Denn da kommt so schnell nichts ran. Auch tierische durch pflanzliche Produkte zu ersetzen, ist größtenteils kein Problem. So gibt es morgens im Müsli Hafer- statt normaler Milch. Da mir das sogar besser schmeckt, behalte ich es mit Sicherheit in Zukunft bei. Auch der Versuchung des Chili con Carnes an Silvester widerstehe ich, wenn auch mit einiger Schwierigkeit. Stattdessen greife ich auf Käsestangen, Salat und Cracker zurück. Ganz vegan halte ich es aber nicht aus, weil das auch einen Verzicht auf Käse bedeuten würde. Und Margarine statt Butter hat zwar eine Woche funktioniert. „Schmeckt aber einfach nicht“, sagt ein Kollege am letzten Tag meines Experiments – und ich muss ihm Recht geben.

Dank der freien Tage um Silvester hatte ich etwas mehr Zeit, um zu kochen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Auf Passionsfrüchte aus Kolumbien, Heidelbeeren aus Peru oder Süßkartoffeln aus den USA und nach Wasser schmeckende spanische Tomaten kann ich bequem verzichten. Stattdessen kaufe ich im Biomarkt in Deutschland angebautes Obst und Gemüse: Mohrrüben, Zwiebeln, Kräuter, Champignons, Sellerie, Lauch, Weißkohl, Kürbis und vor allem Kartoffeln. Der positive Nebeneffekt ist, dass ich zumindest eine Woche lang deutlich häufiger koche – überwiegend Suppen und Eintöpfe. Dank der freien Tage um Silvester habe ich dazu aber auch mehr Zeit als sonst. Mir am Vorabend noch das Essen für den folgenden Arbeitstag zuzubereiten, kostet mich manchmal aber etwas Überwindung. Normalerweise hätte ich mir in der Mittagspause irgendwo etwas auf die Hand geholt oder wäre mit Kollegen vorzugsweise zum Thailänder zum Mittagessen gegangen. Letzteres musste ich die Woche allerdings stets ablehnen – auch ein Minus an sozialer Interaktion.

Zu Silvester ein paar kleine Ausnahmen

An Silvester bin ich auf einer Party bei einem Studienfreund eingeladen. Jeder bringt etwas zu essen und zu trinken mit. Aber Suppe am Silvesterabend mit der S-Bahn einmal durch die gesamte Stadt zu fahren, scheint mir nicht die passabelste Idee. Und auch aus Zeitgründen weiche ich von der Maßgabe, regional einzukaufen, ab. Stattdessen gilt: „So nah an Berlin dran wie möglich.“ Die roten Linsen für den Linsensalat stammen aus Italien, die Gurken aus Spanien, Gemüsebrühe aus der Schweiz und die Minze aus der Türkei. Während später am Abend um mich herum russischer Wodka und jamaikanischer Rum getrunken wird, beschränke ich mich auf in Deutschland gebraute und gebrannte Getränke. Wo die Rohstoffe dazu herkommen und ob sie biologisch angebaut wurden, weiß ich zugegebenermaßen jedoch nicht. Letzteres bezweifel ich.

Böller und Silvesterfeuerwerk finde ich zwar schön anzusehen. Mein Geld war mir dafür aber immer zu schade. Während also um Mitternacht die Raketen um mich herum in die Luft steigen, beschränke ich mich auf eine Wunderkerze, die noch vom vergangenen Jahr im Schrank lag.

Zum Ende des Experiments gebe ich meine Daten erneut in den CO 2 -Rechner des UBA ein – zumindest, soweit es geht. Denn etwa die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um Heizenergie zu sparen, lassen sich dort leider nicht abbilden. Vorausgesetzt, ich würde mein Verhalten der zurückliegenden Woche streng beibehalten, könnte ich meinen jährlichen Ausstoß auf etwas mehr als 6,2 Tonnen pro Jahr senken. Aktuell steht allerdings noch nicht fest, wo ich 2020 meinen Urlaub verbringe. Lose habe ich eine Flugreise nach Russland geplant, die meinen Ausstoß um 0,8 auf etwas weniger als sieben Tonnen steigern würde. Ob ich den Flug kompensiere oder nicht, also Geld für die Aufforstung oder Rettung von Wäldern spende, spielt in der Berechnung offensichtlich keine Rolle. Kosten würde mich das zwischen elf und 23 Euro – zumindest bei den drei Anbietern, die die Stiftung Warentest als „sehr gut“ auszeichnet. Zum Vergleich: Für alle meine Flüge im zurückliegenden Jahr müsste ich zwischen 243 und 373 Euro zahlen. Dazu habe ich mich bis zum Ende des Experiments zugegebenermaßen noch nicht durchringen können. Aber so viel fliegen wie 2019 möchte ich auch nicht mehr.

„Atmest du dann auch nicht mehr?“ Diese witzig gemeinte Spruch von vielen Freunden, Verwandten und Kollegen habe ich irgendwann einfach ignoriert. Davon abgesehen scheint die Frage eines möglichst klimaneutralen Lebens aber viele zu bewegen. Unzählige Male musste ich erklären, wie ich es mache. Manche gaben wir auch Tipps, andere reagierten wegen des Komfortverzichts eher mit etwas Mitleid.

Einige Dinge werde ich langfristig beibehalten

Inwieweit ich mein Verhalten beibehalten werde, kann ich am Ende noch nicht sagen. Dafür braucht es länger als eine Woche. Einige Dinge scheinen nicht reibungslos mit meinem Sozialleben und meinem Arbeitsalltag kompatibel zu sein. An anderen kann und werde ich aber festhalten. Ein bewussterer Konsum, Energiesparsamkeit oder der Verzicht auf Fleisch aus zweifelhafter Herkunft sowie auf einige Tierprodukte sind kein Problem. Bei Käse und Butter könnte es aber schwierig werden. Und mein erster Kaffee nach einer Woche war einer der besten meines Lebens. Außerdem ist Bioessen deutlich teurer. Zwischen 20 und 30 Prozent habe ich mehr für Einkäufe ausgegeben, aber an anderer Stelle durch ausfallende Restaurantbesuche wieder gespart.

CO2-Äquivalente

Kohlenstoffdioxid ist zwar nicht das einzige klimaschädliche Treibhausgas, das wir ausstoßen. Mit rund 88 Prozent macht es aber den größten Teil aus. In deutlich geringeren Mengen gehören Stoffe wie Methan (sechs Prozent) und Lachgas (vier Prozent) dazu. Der übrige Teil entfällt auf andere Stoffe. Die übrigen Treibhausgase wirken auf der einen Seite in vergleichbarer Menge zu CO2 deutlich stärker, verbleiben aber nicht so lang in der Atmosphäre.

Während CO2 sich erst nach rund 1000 Jahren abbaut, verschwindet das 25 mal wirksamere Methan nach knapp 13 Jahren. Und das 300 mal wirksamere Lachgas wird nach etwa 130 Jahren abgebaut. Um einheitlichere Aussagen zu treffen, werden CO2-Äquivalente errechnet. Sie geben an, wie stark ein Gas in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zur gleichen Menge zur Erderwärmung beiträgt.

Mehr zum Thema:

Experte: „In zehn Jahren könnten wir fossilfrei fliegen“