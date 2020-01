Das sind die besten Tipps zum Wochenende in Berlin

Meisterwerke der klassischen Musik in der Gedächtniskirche

Berlin. „Classic Spectacular“ heißt das Konzert mit „The Berlin Orchestra“ und drei preisgekrönten Solisten. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sind an diesem Sonntagabend Auszüge aus großen Meisterwerken der klassischen Musik zu hören. Aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi erklingen die Konzerte „Frühling“ und „Sommer“. Aus dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart ist der Satz „Lacrimosa“ zu hören. Auf dem Programm stehen auch „Toccata und Fuge in d-moll“ von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert’s „Ave Maria“. Auch das „Allegro con brio“ aus Beethovens fünfter Symphonie wird präsentiert. In „Classic Spectacular“ spielt der russische Musiker Semion Gurevich Solovioline und der griechische Pianist Giorgos Fragos die Orgel. Die französische Sopranistin Sara Gouzy singt.

Classic Spectacular, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Breitscheidplatz, 5. Januar, 19.30 Uhr, Karten kosten zwischen 27 und 54 Euro. www.gedaechtniskirche-berlin.de.

Szene aus dem Märchen „Der allerletzte Drache“.

Foto: Angelica Bennert

Wie Prinzessin Lissie und ihr Freund den allerletzten Drachen retten

„Der allerletzte Drache“ heißt das Stück, das am Sonntag im Kulturzentrum Schöneweide zu sehen ist, nach einer Erzählung der englischen Schriftstellerin Edith Nesbit. Die Berliner Künstlerin Angelica Bennert führt es mit den Handpuppen ihrer mobilen Märchenbühne auf. Es geht um den alten englischen Brauch, dass jeder Prinz, der heiraten will, zuvor einen Drachen töten muss. Und weil sehr viele Prinzen heiraten wollen, sind die Drachen eines Tages vom Aussterben bedroht. Nur einer lebt noch. Er haust in Cornwall. Prinzessin Lissie will ihn retten, gemeinsam mit ihrem Freund Eduard, Die Aufführung eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Angelica Bennert hat an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch studiert. Sie arbeitet als Regisseurin und Theaterpädagogin. Im Jahr 2000 gründete sie ihr eigenes Puppentheater.

„Der allerletzte Drache“, Kulturzentrum Schöneweide, Schnellerstraße 81, Treptow-Köpenick, 5. Januar, 10 Uhr, Karten kosten vier Euro. Tel. 67 77 50 25, ratz-fatz.kulturfenster-berlin.de.

Vadim Chaimovich spielt im Schloss Friedrichsfelde.

Foto: Vadim Chaimovich

Eine musikalische Zeitreise im Tierpark mit Klaviermusik aus drei Jahrhunderten

Im klassizistischen Schloss Friedrichsfelde im Tierpark Berlin gibt an diesem Sonnabend Vadim Chaimovich ein Konzert. Der aus dem litauischen Vilnius stammende Pianist spielt Klaviermusik aus drei Jahrhunderten, darunter Werke von Joseph Haydn, Dietrich Buxtehude und Frédéric Chopin. Bereits mit sieben Jahren trat Chaimovich das erste Mal mit einem sowjetischen Kammerorchester auf. Später schloss er seine musikalische Ausbildung an Musikhochschulen in Deutschland, in Frankfurt am Main bei Lev Natochenny und in Dresden bei Peter Rösel, ab. Chaimovich stand bereits in mehreren europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien auf der Bühne. Der 1978 geborene Pianist ist seit jungen Jahren wiederholt ausgezeichnet worden. Seine Tonaufnahmen werden in Film und Fernsehen verwendet: Zuletzt waren sie in Tom Tykwers Erfolgsserie „Babylon Berlin“ über das Berlin der 20er-Jahre zu hören.

Konzert, Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 41, 4. Januar, 18 Uhr, Karten zu 22 Euro inkl. Begrüßungssekt sind unter Tel. 51 53 14 07 oder per Mail an info@schloss-friedrichsfelde.de erhältlich.

Kulturzentrum und Bücherei: Die Pablo-Neruda-Bibliothek

Foto: Patrick Goldstein

Geschichten aus der Vergangenheit und persönliche Erinnerungen

Wir suchen sie in der Literatur, in den Medien, im Alltag und in der Kunst. Aber persönliche Erinnerungen Fremder aus erster Hand, live und ausführlich erzählt von denen, die sie erlebt haben, dazu haben wir selten Zugang. Eine Gelegenheit bietet am kommenden Sonnabend das Format „Erzähl-Salon“ in der Pablo-Neruda-Bibliothek. Der Nachmittag steht diesmal unter dem Motto: „Meine Geschichte(n), unsere Geschichte: Wende-Punkte – als (s)ich einmal etwas grundlegend änderte in meinem Leben”. Bei Gastgeber und Moderator Carl Hofmeister gelten angesichts so persönlicher Erinnerungen einige Regeln: Zu hören sind selbst erlebte Geschichten von Menschen, die offen dafür sind, auch den Erzählungen anderer Teilnehmer zuzuhören. Niemand wird unterbrochen, keine Geschichte wird kommentiert.

Erzähl-Salon, Bezirkszentralbibliothek Frankfurter Allee 14, Friedrichshain, 11. Januar, 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bei ch.hoerkuenfte@mein.gmx wird gebeten.

Wanderer auf dem Jakobsweg

Foto: Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion

Entlang des Jakobswegs durch Tempelhof-Schöneberg spazieren

Die Routen des Jakobswegs erstrecken sich durch weite Teile Europas. Der Pilgerweg, der egal in welchem Land, immer das Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien (Spanien) zum Ziel haben soll, ist auch in Berlin zu finden. Auch in Tempelhof-Schöneberg. Die Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion nimmt Wanderer an diesem Sonntag ein Stück mit. Der erste Pilgertreff des Jahres beginnt 11 Uhr an der „Waschküche“ in Schöneberg. Der von Jörg Steinert geführte zweieinhalbstündige Stadtspaziergang endet an der Dorfkirche in Marienfelde. Im Anschluss wollen sich die Pilger in einem Restaurant noch gemeinsam stärken und austauschen. Als erster Berliner Bezirk will Tempelhof-Schöneberg den Verlauf des Jakobswegs ausschildern lassen. Die Bezirksverordneten haben kürzlich beschlossen, die Beschilderung im Bezirk zu erlauben und zu fördern.

Stadtspaziergang auf dem Jakobsweg, 5. Januar, 11 Uhr, Treffpunkt: „Waschküche“, Dudenstraße 80 in Schöneberg.

Spaß am Düsteren: Zum Gothic-Markt in den Duncker-Club in Prenzlauer Berg

Intensiver Duft von Räucherstäbchen liegt über den Ständen, mystisch gestaltete Mode liegt auf den Pulten – viele der Stücke in Schwarz. Wer den Gothik-Markt im Duncker-Club besucht, erlebt, dass auch das Düstere Spaß machen kann. Wer Einblick in die Berliner Szene der dunklen Rock-Musik nehmen will und eine Alternative sucht zu Trödelmärkten, die mit Kitsch und Mitbringseln für Touristen aufwarten, gelangt hier am ersten Sonntag des Jahres in eine andere Welt. Man trinkt mit Fans von Gothic-Songs Met, stöbert in Kisten mit ausgefallenen Lackschuhen und kann sich Tarot-Karten legen lassen. Zwischen Pfauenfedern, Stirnbändern und Bügeln mit Lederriemen findet man Kleiderständer mit T-Shirts bekannter und noch unentdeckter Bands. Hier steht die „Seifen-Hexe“ neben einem Anbieter von Schmuck, der mit Glitzer in allen Facetten spielt. Kunsthandwerk und Illustrationen lassen sich ebenso bestellen wie eine individuelle Bemalung der Haut.

Gothic- und Designmarkt im Duncker-Club, Dunckerstraße 64 in Prenzlauer Berg, Sonntag, 5. Januar, 13 bis 19 Uhr, Eintritt frei.