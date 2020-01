In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gestiegen. 2019 sind insgesamt aber rund 53.000 neue Stellen entstanden.

Im Dezember waren rund 150.000 Menschen in Berlin ohne Job. Die Wirtschaft sieht auch in der konjunkturellen Lage einen Grund für den Anstieg.

Neue Zahlen Arbeitslosigkeit in Berlin leicht gestiegen

Berlin. Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist im Dezember leicht gestiegen. 150.150 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, das waren 1375 mehr als im November, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent und damit jeweils 0,1 Prozentpunkte höher als im November 2019 und als im Dezember 2018. Die Agentur sprach von einem saisonüblichen Anstieg; im Dezember laufen für gewöhnlich mehr Arbeitsverträge aus als in anderen Monaten.

„Trotz der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Berlin zeigen sich hier die Spuren der konjunkturellen Schwäche“, bemerkte dennoch Bernd Becking, der Chef der Agenturdirektion Berlin-Brandenburg. Der Trend sei zweigeteilt. „Jede Woche entstehen in Berlin rund 1000 neue Arbeitsplätze“, beschrieb Becking, dass auf der einen Seite weiter Leute gesucht werden, etwa im Gesundheitswesen, in Information und Kommunikation, Erziehung und Unterricht. Auf der anderen Seite steige die Zahl der Arbeitslosen, weil nun mehr Flüchtlinge nach Sprach- und Weiterbildungskursen Arbeit suchten, weil zugleich mehr Erwerbstätige arbeitslos werden und schwerer eine neue Stelle fänden.

Deutlich weniger Langzeitarbeitslose in Berlin

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen lag in Berlin um 2283 unter dem Vorjahreswert. Das war ein Rückgang um 5,8 Prozent. Die Anzahl der Jobsuchenden, die ein Jahr oder länger ohne Arbeit waren, habe substanziell abgenommen, betonte Becking. „Das ist auch dem Teilhabechancengesetz geschuldet, das von den Jobcentern erfolgreich umgesetzt wird“, sagte er. Zum Jahresende seien darüber hinaus mehr als 14.500 Haushalte weniger auf Grundsicherung angewiesen gewesen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht in den Arbeitsmarktzahlen auch einen Beleg für die Leistungsfähigkeit der Berliner Unternehmen. „Die Berliner Wirtschaft wächst robust und schafft zahlreiche neue Arbeitsplätze, erneut lag die Anzahl der im letzten Jahr entstandenen Arbeitsplätze bei über 50.000“, sagte sie. Für Berlin stimme die dynamische wirtschaftliche Entwicklung zuversichtlich, dass es einen weiteren Zuwachs an Arbeitsplätzen geben wird, so Pop. Auch Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) betonte am Freitag, sie gehe davon aus, dass sich die positive Beschäftigungsentwicklung auch im neuen Jahr fortsetzen werde.

Zahlen allerdings seien nur die eine Seite, sagte Breitenbach mit Blick auf die rund neuen 53.500 Stellen, die in Berlin im vergangenen Jahr neu entstanden waren. Viele der neu geschaffenen Arbeitsstellen seien Minijobs, Teilzeitstellen und befristete Stellen. Löhne sowie Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen seien stark auseinandergedriftet, so die Senatorin. In ihrer Politik werde sie daher weiterhin den Schwerpunkt auf „gute Arbeit“ legen. „Dazu gibt es keine Alternative, wenn wir die wertschöpfende Arbeit der abhängig Beschäftigten nicht diskreditieren wollen. Arbeit muss zu einem auskömmlichen Leben und zu einer armutsfesten Rente reichen“, betonte Breitenbach.

Arbeitssenatorin: Im Werben um Fachkräfte müssen Betriebe gute Bedingungen bieten

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssten Betriebe heute gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten, um überhaupt noch gut qualifiziertes Personal finden zu können, so die Linken-Politikerin. Das gelte insbesondere für die sozialen Dienstleistungen. „Wir brauchen diese Menschen für wichtige Arbeit in unserer Gesellschaft. Dabei muss sich die Wertschätzung auch im Lohn widerspiegeln“, sagte Senatorin Breitenbach.

Die Wirtschaft sieht auch in der weltweit schwierigen konjunkturellen Situation einen Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit in Berlin. „Berlin schwebt nicht im luftleeren Raum, sondern ist einer von vielen miteinander vernetzten Wirtschaftsstandorten. Als solcher befinden wir uns in einem entsprechend verschärften Konkurrenzkampf um die besten Ideen, Köpfe und Unternehmen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) Jan Eder.

UVB warnt vor neuen Hürden bei der Beschäftigung

Langfristig bestehen könne man als Standort nur mit einer soliden Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Dafür sei es entscheidend, dass Senat und Bezirke die richtigen Rahmenbedingungen schafften, die Wachstum möglich machten und nicht behinderten, so Eder. Die IHK hatte in der Vergangenheit unter anderem den durch den Senat beschlossenen Mietendeckel scharf kritisiert.

Zwar gehe es bei der der Beschäftigung weiter bergauf, die Lage auf dem Berliner Arbeitsmarkt werde aber schwieriger, betonte auch UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. „Die Arbeitslosigkeit war im Dezember 2019 aber zum dritten Mal in Folge höher als im entsprechenden Vorjahresmonat. Zum einen liegt das an der sinkenden Personalnachfrage der Unternehmen. Zum anderen suchen viele Geflüchtete nach dem Ende ihrer Sprach- und Integrationskurse nun zum ersten Mal einen Job“, sagte Amsinck.

Auch in Brandenburg etwas mehr Menschen ohne Job

Es wäre daher falsch, neue Hürden für die Beschäftigung dieser Menschen einzuziehen, sagte er. „Ein Verbot von Befristungen, von Zeitarbeit in der Pflege oder ein höherer Mindestlohn wären eine deutliche Bremse für die Integration von Schwächeren und Benachteiligten in den Arbeitsmarkt“, so Amsinck weiter.

Auch in Brandenburg sei die Abkühlung nicht zu übersehen. Das Tempo beim Stellenaufbau sei besonders in den konjunkturabhängigen Branchen geringer geworden, erklärte der UVB-Chef. In Brandenburg waren im Dezember 73.372 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, das waren 1298 mehr als im November.