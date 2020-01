Zwei Senioren bei Unfällen in Berlin verletzt

Berlin. Bei zwei Unfällen in Berlin sind zwei Senioren verletzt worden. In der Mollstraße in Friedrichshain erfasste ein Auto am Donnerstagabend eine 84-jährige Fußgängerin, die die Straße überquerte. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen an Kopf, Armen und Beinen und liegt im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf dem Töpchiner Weg in Lichtenrade kam ein 78 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen am Donnerstagabend von der Straße ab und touchierte drei geparkte Autos. Der Fahrer erlitt schwere Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

( dpa )