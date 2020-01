Der Wald spiegelt sich in einem Tropfen, der an einem Blatt hängt.

Wetter Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Potsdam. Für das erste Wochenende des Jahres 2020 erwarten Meteorologen wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg. Am Freitag wurde von Nordwesten her mit Wind, Wolken und Regen gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte sollten sich zwischen 6 und 8 Grad bewegen.

Wolken und Niederschläge bestimmen voraussichtlich auch das Wochenende. Bei Höchstwerten um die 5 Grad könne es immer wieder zu vereinzelten Schauern kommen. In den Nächten sinken die Temperaturen wohl knapp unter den Gefrierpunkt, Autofahrer sollten am Morgen auf mögliche Glätte achten.

Am Montag soll es laut aktuellen Prognosen trocken und auch wieder wärmer werden. Dann seien bis zu 8, im Laufe der Woche auch knapp über 10 Grad möglich. Dazu könne es immer wieder leichten Regen geben.