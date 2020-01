Dirk Behrendt: „Deutschland gilt nicht umsonst als Geldwäscheparadies“

Dirk Behrendt (48) promovierte in Jura. Er war sechs Jahre Richter in Berlin und übernahm Anfang Dezember 2016 das Justizressort.

Nach Jahren der stillschweigenden Duldung haben die Ermittlungsbehörden inzwischen den Kampf gegen die Clan-Kriminalität verschärft. Berlin hat mit der Beschlagnahme von 77 Gebäuden bundesweit Aufsehen erregt. Im Interview mit der Berliner Morgenpost sagt Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), wie der Stand der Ermittlungen ist und was der Senat künftig plant.

Herr Behrendt, Berlin hat Aufsehen erregt, weil hier 77 Immobilien, die im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität stehen sollen, beschlagnahmt wurden. Seitdem ist es ruhig darum geworden. War das ein einmaliger Schlag?

Dirk Behrendt: Mit der Sicherstellung der 77 Immobilien haben wir gezeigt, dass wir die Möglichkeiten der neuen Gesetzgebung zur Vermögensabschöpfung durchaus nutzen. Es ist ruhiger darum geworden, weil das jetzt gerichtlich überprüft wird. Wichtig war, dass es uns auch gelungen ist, die Mieteinnahmen sicherzustellen, damit wir das Geld auch greifbar haben, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.

Gibt es Schlussfolgerungen für die Zukunft?

Darüber hinaus haben wir uns den ganzen Bereich noch einmal angesehen, vor allem die Notaraufsicht beim Landgericht. Dort wird überprüft, ob die Notare ihre Verpflichtungen einhalten. Das ist bislang im Wesentlichen eine Prüfung auf Formalien, zum Beispiel, ob sie die Urkunden ordentlich führen und aufbewahren. Aber schon mit dem Geldwäschegesetz aus dem Jahr 2017 sind den Notaren weitergehende Pflichten im Zusammenhang mit der Vorbeugung von Geldwäsche aufgegeben worden. Jetzt sind diese Pflichten verschärft worden.

Was heißt das konkret?

Konkret ist die Verschwiegenheitspflicht der Notare eingeschränkt worden. Die Änderungen des Geldwäschegesetzes haben zum Ziel, die Prävention zu verstärken. Da man in Deutschland nur über einen Notar Immobilien erwerben kann, ist es richtig, die Notare bei der Bekämpfung der Geldwäsche stärker in die Pflicht zu nehmen. Deshalb wurden die Verdachtsmeldepflichten für Notare konkretisiert und geschärft. Neben den Notaren ändern sich auch die Regeln für Banken und jene, die hochwertige Güter handeln, also beispielsweise für den Kunstmarkt, für Juweliere, Makler und Auktionatoren.

Funktioniert das auch in der Realität?

In den vergangenen Jahren gab es viele Meldungen, vor allem von Banken und ganz wenige von Notaren. Zuletzt wurden bundesweit 77.000 Meldungen registriert, davon kamen acht Meldungen von Notaren. Immerhin eine davon kam aus Berlin. Das steht aber in keinem Verhältnis zu dem, was vermutlich auch im Immobilienbereich an Geldwäsche vorkommt.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, was Notare künftig beachten müssen?

Das sind verschiedene Kriterien, die man in den Blick nehmen muss. Es fängt damit an zu klären, wer den Notartermin verabredet. Sind das Dritte, die für jemanden einen Termin ausmachen, oder wird der Termin sehr kurzfristig vereinbart? Sind sehr junge oder alte Käufer beteiligt, was ein Hinweis auf Strohmännergeschäfte sein kann? Ist derjenige, der den Vertrag schießt, in irgendeiner Weise erfahren, und ist es plausibel, dass derjenige sich ein oder mehrere Grundstücke kaufen kann? Das muss man im Einzelfall sensibel handhaben.

Spielen die Notare da mit?

Die Bundesnotarkammer arbeitet gut mit dem Finanzministerium zusammen. Es geht nicht darum, den Notaren Beihilfe zur Geldwäsche vorzuwerfen, sondern darum, dass sie die Augen aufhalten sollen. Dafür setzen wir zum 6. Januar die Taskforce Geldwäsche ein. Ziel ist es, die Geldwäsche in Berlin zu reduzieren.

Wie viele Mitarbeiter wird diese Taskforce haben?

Sie besteht aus drei Rechtspflegern und einer Vorsitzenden Richterin. Davon unberührt bleibt die bisherige Notaraufsicht am Landgericht. Die Geldwäscheprophylaxe wird sich mit der Frage beschäftigen, ob die Notare ihrer Meldepflicht nachkommen, sowie sich mit Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt austauschen. Naheliegenderweise werden sie sich auch die Verfahren der 77 Grundstücke ansehen, ob es da Auffälligkeiten gab. Es scheint so, als würden Geldwäscher gezielt kleinere Notare suchen, die nicht so viel Erfahrung mit Immobiliengeschäften haben.

Und was ist, wenn ein Notar trotz möglicher Hinweise keine Meldung macht?

Dann gibt es abgestufte Sanktionen. Wenn sich beweisen lässt, dass ein Notar im Lager der Geldwäscher steht, dann riskiert er seinen Beruf und Strafverfolgung. Bei kleineren Verfehlungen riskiert er eine Missbilligung.

Gehen Sie also davon aus, dass die 77 Immobilien kein Einzelfall waren?

Deutschland gilt ja nicht umsonst als Geldwäscheparadies, weil wir es vielen bisher sehr leicht gemacht haben, illegal erworbenes Vermögen zu waschen. Nicht nur im Immobilienbereich. Jetzt hat das Finanzministerium verstanden, dass es handeln muss. Geldwäsche fängt bei schwerer Steuerhinterziehung an, geht über organisierte Kriminalität und bis hin zur Terrorismusfinanzierung. Dass die eine oder andere kriminelle Vereinigung in den deutschen Immobilienmarkt investiert, ist kein Geheimnis.

Sie sind ja auch Antidiskriminierungssenator. Derzeit gibt es eine Debatte über das neue Antidiskriminierungsgesetz. Was wäre ein typischer Fall, bei dem das Gesetz im Polizeialltag greifen würde?

Der typischer Fall wäre Racial Profiling, das heißt, wenn die polizeiliche Kontrolle nicht nach kriminalistischem Spürsinn und Sachverstand erfolgt, sondern nach Vorbehalten, nach dem Motto aus dem Film „Casablanca“: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Die Gefahr für das polizeiliche Handeln besteht ja darin, dass man den Blick verengt und womöglich nicht kriminalistischen Sachverstand walten lässt. Das haben wir ja bei den NSU-Morden gesehen. Da wurden die Opfer zu Tätern gemacht und Rechtsextreme als Täter ausgeschlossen. Das hat der Mörderbande ermöglicht, zehn Jahre lang durch Deutschland zu ziehen.

Wie läuft das in der Praxis? Laut Polizeistatistik stammen 100 Prozent der verdächtigen Drogenhändler am Görlitzer Bahnhof aus Nigeria oder Guinea. Ist das Profiling, wenn die Polizei jetzt sagt, wir kontrollieren nur diese Personen?

Genau das meine ich mit kriminalistischem Sachverstand: Wenn die Polizei eine Person beobachtet, die an einer Ecke steht und Passanten anspricht, Sachen verkauft und offenkundig dealt, soll man kontrollieren. Das Problem fängt dann an, wenn schwarze Menschen im gesamten Stadtgebiet ständig kontrolliert werden.

Ähnlich wie beim NSU gibt es eine mutmaßlich rechte Anschlagsserie in Neukölln. Zwar gibt es auch da eine Taskforce. Warum ist es so schwierig, in dieser Serie zu Ergebnissen zu kommen?

Wir können Ermittlungserfolge nicht politisch erzwingen. Wir verfolgen mehrere Ermittlungsansätze, aber wir haben es mit Tätern zu tun, die konspirativ vorgehen. Ich würde mir wünschen, dass wir da weiter wären. Es ist immerhin gelungen, dass die Serie unterbrochen wurde.

Wie viele rechtsextreme Gefährder gibt es in Berlin?

Das ist gegenwärtig Teil der Gespräche, die wir mit der Innenverwaltung führen.

Die Angaben reichen vom niedrigen bis zum hohen zweistelligen Bereich …

In dieser Spanne wird sich die Zahl vermutlich befinden.

Warum hat es so lange gedauert, die Gefahr von rechts ernst zu nehmen?

Verfahren gegen rechts hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Denken Sie an das Landser-Verfahren. Aber Berlin ist in den vergangenen Jahren, was eine offene rechtsextreme Szene betrifft, nicht der Hotspot gewesen. Wir hatten immer rechtsextreme Strukturen, aber die wurden durch eine engagierte Zivilgesellschaft zurückgedrängt. Da gab es Ausweichbewegungen in andere Bundesländer.

Als Oppositionspolitiker sind Sie relativ hart mit den jeweiligen Justizsenatoren ins Gericht gegangen, wenn es zu Ausbrüchen aus dem Gefängnis kam. Jetzt hat es auch verschiedene Ausbrüche in Ihrer Amtszeit gegeben. Was unterscheidet den Justizsenator Behrendt vom Oppositionspolitiker?

Das ist eine andere Rolle. Aber was die Zustände in den Gefängnissen angeht, da haben wir es mit Gebäuden aus dem vorletzten Jahrhundert zu tun. Auf diese Weise modernen Strafvollzug zu gewährleisten, ist eine Herausforderung. Auch für die Sicherheit.

Warum bringt Berlin eigentlich immer noch Menschen in nicht geeigneten Gebäuden unter, in denen schon Karl May einsaß?

Ein Faktor ist, dass die Untersuchungshaftanstalt in Moabit kongenial mit dem Landgericht verschränkt ist. Da gibt es eigene Flure und Tunnel, vom Haftraum in den Gerichtssaal, ohne dass Sie öffentliche Flure nutzen müssen. Das gilt es aufrechtzuerhalten. Sie können das Gebäude auch nicht einfach abreißen, irgendwo müssen die Gefangenen ja bleiben. Zumal der Denkmalschutz da auch nicht mitspielen würde. Moabit ist in den vergangenen Jahren Flur für Flur saniert worden. Das würden wir in der JVA Tegel aus Sicherheitsgründen nicht machen. Dort sanieren wir Haus III, das seit Jahren leer steht. Wenn das fertig ist, sanieren wir Haus II.

Könnte man nicht einfach ein neues Gefängnis neben der neuen Haftanstalt in Heidering bauen?

Macht das wirklich Sinn, die alten Gemäuer in Tegel verfallen zu lassen? Ich glaube nicht. Man kann das schon modern sanieren.

Warum gibt es eigentlich bis heute keine ausbruchsicheren Gefängnisse?

Weil man an menschenrechtliche Grenzen stößt! Wir könnten die Menschen in Ketten legen, dann bricht keiner mehr aus. Aber das entspricht nicht unserem Rechtsstaatsverständnis. So wollen wir mit Gefangenen nicht umgehen. Bei uns steht die Resozialisierung im Vordergrund. Ausbrüche kann man nie ganz ausschließen, auch wenn wir alles dafür tun, sie zu verhindern.

Apropos Gefangene: Berlin hat einen Knast-YouTuber, es gibt mehrere Accounts, die das Gefängnisessen posten. Ärgert Sie das?

Mich ärgern alle Regelverstöße. Mich ärgert, dass Drogen eingeschmuggelt werden, dass sich Gefangene gegenseitig Gewalt antun oder sich den Mitarbeitern gegenüber nicht adäquat benehmen, sie beleidigen oder anspucken. Da tun wir einiges, aber wir haben es mit Menschen zu tun, die wegen Regelverstößen einsitzen. Natürlich ist es nicht schön, wenn sie mit Telefonen, die sie nicht besitzen dürfen, Essen posten.

Es ist bekannt, wer die Personen sind, die Warenwege sind bekannt. Wie kann man jemandem außerhalb des Gefängnisses erklären, dass jemand die Justiz über Monate narren kann?

Die Maßnahmen müssen zur Schwere des Regelverstoßes verhältnismäßig sein. Wir haben einigen Aufwand betrieben und haben dem YouTuber die Handys weggenommen. Aber er hat sich entweder neue beschafft oder die Telefone von Mitgefangenen genutzt. Zum Teil sind das auch Videos von früher, die den Eindruck erwecken sollen, er drehe weiter. Aber unumwunden eingeräumt: Da steht man nicht gut da. Ehrlich gesagt bedrücken mich die Angriffe auf unsere Mitarbeiter aber mehr als die Bilder vom Essen.

