Dezimierte Berlin Volleys bereiten sich auf Restsaison vor

Berlin. Nach zehn Tagen Trainingspause hat der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys am Donnerstag mit den Vorbereitungen auf den Rest der Saison begonnen. Trainer Cedric Enard stand für die erste Übungseinheit im neuen Jahr allerdings nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Es fehlten in den Nationalspielern Julian Zenger, Moritz Reichert (beide Deutschland) und Nicolas Le Goff (Frankreich) drei Teilnehmer der Olympia-Qualifikation, die vom Sonntag an in Berlin stattfindet. Nicht dabei waren auch die verletzten Angreifer Benjamin Patch und Samuel Tuia.

Der Franzose Tuia kuriert derzeit einen Muskelfaserriss in der linken Wade aus. Die Verletzung hatte sich der 33-Jährige im letzten Spiel des Jahres daheim gegen UV Frankfurt (3:2) bereits im ersten Satz zugezogen. "Der Heilungsprozess verläuft sehr gut", sagte Tuia. Ursprünglich lautete die Prognose, dass er erst Ende Januar wieder einsatzfähig sein würde. Patch wiederum fällt nach seinem Achillessehnenanriss noch für unbestimmte Zeit aus.

Ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die BR Volleys erst am 16. Januar. Dann gastieren die Netzhoppers KW-Bestensee zum Berlin-Brandenburg-Derby in der Max-Schmeling-Halle.