Innenstadt-Wettbewerbe "CityOffensive 2020" starten

Potsdam. Die Wettbewerbe "CityOffensive" der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Brandenburg zur Stärkung und Belebung der Innenstädte gehen in eine neue Runde. Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) habe die Schirmherrschaft übernommen, teilte das Ministerium in Potsdam am Donnerstag mit. Bei den Wettbewerben sollen die besten Projekte und Ideen prämiert werden, hieß es. Das Ministerium stelle Preisgelder in Höhe von insgesamt 100 000 Euro zur Verfügung.

Das Geld soll demnach lokalen Bündnissen aus Händlern, Gewerbetreibenden, Vereinen und der jeweiligen Gemeinde zu Gute kommen. Die Beiträge können einmalige und kurzzeitige Aktionen, aber auch eher längerfristig angelegte Kampagnen sowie Vorhaben etwa zur Stadtgestaltung betreffen, die möglicherweise auch schon angegangen wurden.

Den Angaben zufolge ist beim Wettbewerb der Region Westbrandenburg/IHK Potsdam am 15. Februar Bewerbungsschluss. Die Preisverleihung ist im März 2020 vorgesehen. Im IHK-Bezirk Potsdam wird ein Sonderpreis für die Unterstützung von City-Management-Prozessen verliehen. Nahezu läuft der Wettbewerb in Ostbrandenburg. Die IHK Cottbus startet voraussichtlich im zweiten Quartal 2020.