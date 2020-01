Neuer stellvertretender Regierungssprecher in Brankenburg

Potsdam. Der bisherige stellvertretende Grünen-Sprecher Simon Zunk (35) ist neuer Vize-Regierungssprecher in Brandenburg. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Potsdam mit. Die Grünen, die seit November in Brandenburg mitregieren, nominierten ihn für diese Aufgabe. Regierungssprecher Florian Engels nannte Zunk einen "Brandenburger für Brandenburg" und einen "erfahrenen Pressemann".

Zunk wurde laut Staatskanzlei in Angermünde geboren. Von 2012 bis 2016 war er Pressereferent der Brandenburger Grünen. Vize-Regierungssprecher der rot-roten Koalition war zuletzt Martin Bialluch. Rot-Rot wurde von einem Bündnis aus SPD, CDU und Grünen abgelöst.