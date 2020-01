Forschungseinrichtung in Cottbus nimmt Arbeit auf

Cottbus. Die Forschungseinrichtung des Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG) in Cottbus hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Auch weitere Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen gingen mit Beginn des neuen Jahres an den Start, wie das Wissenschaftsministerium und die Fraunhofer-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Mit dem IEG will die Gesellschaft die Energiewende vorantreiben. Schwerpunkt in Cottbus ist die Gas- und Wärmeinfrastruktur.

Die Gründung des IEG in Cottbus gehört zu den vom Bund geförderten Vorhaben, die zur Strukturentwicklung in den Braunkohleregionen beitragen sollen. Das Land unterstützt die fünfjährige Aufbauphase mit insgesamt 18 Millionen Euro. Aus Bundesmitteln werden für den Cottbusser Institutsteil 27,4 Millionen Euro erwartet.