Drei Verletzte und zerstörte Wohnungen nach Brand in Beeskow

Beeskow. Ein Mehrfamilienhaus in Beeskow (Oder-Spree) hat am Donnerstagvormittag in Flammen gestanden. Eine Frau und ihre beiden Kinder wurden mit Rauchgasvergiftungen mit dem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurden demnach zuvor aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet. Die anderen Bewohner sollen das Haus unverletzt verlassen haben. Von den zehn Wohnungen in dem Haus sind nach Polizeiangaben sieben nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

( dpa )