Albas Rückkehr nach Valencia: Niederlagen "nicht vergessen"

ALBAs Trainer Aito Garcia Reneses steht gestikulierend am Spielfeldrand.

Berlin (dpa/bb) – Mit gemischten Gefühlen reist Basketball-Bundesligist Alba Berlin zum Euroleague-Auswärtsspiel bei Valencia Basket. Für den Hauptstadtclub geht es am Freitag (21.00 Uhr/Magentasport) zu dem Verein, gegen den er vergangene Saison zwei bittere Niederlagen im Finale des Eurocups einstecken musste. "Ein Finale zu erreichen ist ja was Positives, aber natürlich haben wir die Niederlagen nicht vergessen", sagte Manager Marco Baldi.

Die Lust auf eine kleine Revanche ist deshalb groß. "Ich hab schon Bock sie zu schlagen, gerade in Valencia", kündigte Kapitän Niels Giffey an. Auch wenn Spielmacher Martin Hermannsson zugibt, dass die Spanier mittlerweile "ein komplett anderes Team sind". Ein besonderes Spiel wird die Rückkehr nach Valencia aber schon, glaubt Giffey. "Vor allem in dem Augenblick, wenn du die Halle betrittst."

Die verlorene Finalserie der vergangene Saison spielt für diese Partie allerdings keine große Rolle mehr. Der Druck ist ein ganz anderer. "Damals ging es um einen Pokal, jetzt ist es nur ein Punktspiel. Und ob wir gewinnen oder verlieren, viel verändert sich in der Tabelle dadurch nicht", sagte Hermannsson.

Alba erwartet aber erneut eine sehr schwierige Partie. "Das ist ein sehr starkes Team. Und wir wissen ja, dass es in dieser Atmosphäre schwer wird", warnte Baldi. Nach anfänglichen Startproblemen mit einigen verletzten Spielern, kam Valencia zuletzt in der Euroleague immer besser in Fahrt, gewann drei der vergangenen vier Spiele und ist aktuell Tabellenzehnter. "Sie sind aktuell ganz klar im Aufschwung", sagte Baldi.

Nach dem Spiel in Valencia reist Alba gleich direkt weiter nach Göttingen, wo am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) bereits das nächste Spiel in der Bundesliga ansteht.