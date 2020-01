Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall in Lichtenberg ist ein Zweiradfahrer am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der 28-Jährige wurde auf seinem Kleinkraftrad vom Wagen eines 52-jährigen Autofahrers erfasst, der links abgebogen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Warum der Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtet hat, wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.

( dpa )