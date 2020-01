CDU-Landeschef Stübgen: Kooperation mit AfD ausgeschlossen

Potsdam. Brandenburgs CDU-Vorsitzender Michael Stübgen hat einer Zusammenarbeit mit der AfD im Landtag eine Absage erteilt. "Wir haben eine klare Haltung, dass wir mit der AfD keine Zusammenarbeit machen", sagte Stübgen im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zwar müsse man nach der Geschäftsordnung im Parlament auch mit der Oppositionspartei reden. "Gemeinsame politische Anträge sind aber ausgeschlossen."

Die mitregierende CDU ist aus Sicht von Stübgen nach der Niederlage bei der Landtagswahl mitten in einer existenziellen Krise in die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen gegangen. "Wir waren wirklich in einer Situation, in der die Partei hätte auseinanderbrechen können", sagte Stübgen. Seit seinem Amtsantritt Anfang September sehe er aber Fortschritte.