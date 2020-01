Berlin soll in Zukunft sauber heizen

Berlin. Die Berliner Fernwärme soll bis zum Jahr 2045 ohne fossile Brennstoffe erzeugt werden. Das kündigte die Chefin der Vattenfall Wärme AG, Tanja Wielgoß, im Interview mit der Berliner Morgenpost an. Es sei kaum möglich, die für den Erfolg der Energiewende in der Stadt entscheidende Klimaneutralität des Systems mit 1,3 Millionen angeschlossenen Haushalten schon früher zu erreichen, so Wielgoß. In einer Stadt lasse sich bei Weitem nicht so viel Energie mit Solarthermie und Wind erzeugen, wie gebraucht werde. Die Wärme müsse aber – anders als Strom – direkt in Berlin produziert werden.

„Wir sind alle regenerativen Energiemengen durchgegangen“, sagte die Managerin. „Von der Wärmeerzeugung durch Kohle, die wir nicht mehr nutzen wollen, ersetzen wir 40 Prozent durch regenerative Quellen und Abwärme sowie 60 Prozent durch Gas. Wir haben natürlich immer die Perspektive im Blick, auch das Gas mittelfristig ersetzen zu wollen.“ Das werde aber auch nach dem für 2030 fest eingeplanten Abschied vom Brennstoff Steinkohle einige Jahre dauern.

Klimaschützer hatten Vattenfall und Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) kritisiert. Sie halten das Tempo des Umbaus der Wärmeversorgung für zu langsam und wollen früher auf den Einsatz des fossilen Brennstoffs Gas verzichten.

Wasserstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen

Vattenfall setzt bei der Suche nach Alternativen auch auf Wasserstoff. Der schwedische Konzern baut in den Niederlanden ein Wasserstoff-Kraftwerk. Im Heizkraftwerk Marzahn „testen wir, ob wir Mitte der 2020er-Jahre dort einen relevanten Anteil an Wasserstoff zuführen können“, sagte Wielgoß. „Wir schauen also nicht nur zu, sondern entwickeln mit Herstellern zusammen Lösungen.“ In den Anlagen in Köpenick und im Märkischen Viertel nutzt Vattenfall teilweise oder ganz erneuerbare Brennstoffe. Die von der Bundesregierung beschlossene Besteuerung von Kohlendioxid wird für Fernwärmekunden nur geringe Auswirkungen haben. Fernwärme-Anbieter zahlten bisher schon einen CO 2 -Preis von 25 Euro pro Tonne.

Die Investitionen für die Energiewende im wichtigen Wärmesektor sind erheblich. Schon der Ausstieg aus der Kohle und deren Ersatz durch Gas ist teuer. „Allein bis 2030 rechnen wir mit 1,5 bis zwei Milliarden Euro“, sagte Wielgoß, die im vergangenen März von der Spitze der landeseigenen Berliner Stadtreinigung (BSR) auf den Chefposten der Fernwärme-Tochter von Vattenfall wechselte. Der Ausstieg aus der Kohle 2030 sei das „nächste große Etappenziel“. Man gehe jetzt Schritt für Schritt vor, arbeite etwa mit den Wasserbetrieben und der BSR zusammen, um Wasser-Abwärme und den Dampf des verbrannten Mülls noch effizienter zu nutzen.

60 Prozent des Energiebedarfs entfallen auf Wärme und Warmwasser

Für die Verbraucher werde die Wärmewende höhere finanzielle Belastungen bedeuten, räumte die Energiemanagerin ein. „Natürlich gehen die Kosten nach oben, wenn ich Technik ersetzen muss. Aber andere Systeme als die Fernwärme wird es stärker treffen“, ist Tanja Wielgoß überzeugt. Die Umstellungskosten bei der Fernwärme werden ihrer Ansicht nach niedriger ausfallen als für andere Heizungsarten.

Vom gesamten Energiebedarf Berlins entfallen 60 Prozent auf Wärme und Warmwasser in Gebäuden. Daran hat die Fernwärme von Vattenfall einen Anteil von etwa einem Viertel. Hinzu kommen zwei kleinere Betreiber von Fernwärmenetzen. Insgesamt dominiert bei den Heizungen in Berlin jedoch der Brennstoff Gas, mit dem 45 Prozent der Heizungen befeuert werden. Ölanlagen haben einen Anteil von 20 Prozent. Umweltsenatorin Günther erwägt, Ölheizungen wegen ihrer Klimaschädlichkeit zu verbieten. Das ist aus Sicht der Vattenfall-Wärme-Chefin auch im Sinne der Kunden der richtige Weg. Ölheizungen würden aufgrund des steigenden CO 2 -Preises mittelfristig immense Kosten verursachen.

