Union startet Rückrunden-Vorbereitung, Hertha in Florida

Berlin. Vier Tage nach Stadtrivale Hertha BSC startet auch der 1. FC Union Berlin seine Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Trainer Urs Fischer bittet das Team des Tabellenelften am Donnerstag (10.00 Uhr) zur ersten Einheit dieses Jahres. Zwei Tage später reisen die Köpenicker ins Trainingslager ins spanische Campoamor bei Alicante. Dort sind drei Testspiele geplant.

Bereits am Donnerstag geht es für Hertha mit Jürgen Klinsmann zur weiteren Vorbereitung nach Florida. Der neue Coach hatte den Trainingsauftakt beim Tabellenzwölften aufgrund der schwierigen sportlichen Lage vorverlegt. Verzichten muss Klinsmann in den USA auf den erkrankten Ersatzkeeper Thomas Kraft, Stammtorwart Rune Jarstein ist nach einem Infekt hingegen wieder dabei. Am 9. Januar (1.00 Uhr MEZ) trifft Hertha in St. Petersburg auf Eintracht Frankfurt.